Corona virüsü şakası pahalıya patladı! Başkasının yüzüne öksüren kişi tutuklandı

Almanya'da şu ana kadar yaklaşık 600 bin test yapılırken, 57 bin 285 kişinin corona hastası olduğu belirlendi. Ölen kişi sayısı ise 440 oldu.

Robert Koch Enstitüsü, corona virüsü kapan hastaların yaş ortalamasının 46 olduğunu açıkladı. Ölenlerin yaş ortalaması ise 81.

Almanya'da ölenlerin yüzde 54'ünün erkek olduğu belirtilirken son rakamlara göre, kadınların ölüm oranı yüzde 46'da kalmaya devam etti.

Sayılar sürekli güncellenirken, Yukarı Franken bölgesindeki Bad Staffelstein Kasabası'nda ilginç bir olay yaşandı.

38 yaşındaki bir Alman, bir süpermarketin park yerinde patlayan aracının lastiğini değiştirmeye çalışan başka bir Almanın yanına gelerek yüzüne öksürdü.

“ŞAKA YAPTIM” DEDİ, KURTARAMADI

Bunun üzerine yüzüne öksürülen Alman, polis çağırdı. 38 yaşındaki öksüren kişi polislere ‘şaka yaptığını’ söyledi.

Kelepçe takılarak gözaltına alınan ve karakola götürülen 38 yaşındaki Alman hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Öksüren kişinin, corona virüsüyle ilgili yayınlanan kurallara uymama, salgın hastalık önlemlerini ihlal etme gibi suçlardan yargılanacağı açıklandı.