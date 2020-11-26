Corona virüsü salgını ABD’yi vurdu: Her 40 saniyede 1 ölüm

Dün Amerika'da Mayıs ayından bu yana bir gün içinde hayatını kaybedenlerin sayısı ilk kez 2.157'ye ulaştı. 170 bin kişinin daha testi pozitif çıktı. Rakamlar ülkede her 40 saniyede bir kişinin corona virüsünden hayatını kaybettiği anlamına geliyor.

Amerika'da normal şartlar altında Şükran Gününde aileler birbirleriyle buluşup gün boyu beraber olup yemek yer dinlenir nerede olurlarsa olsunlar uzun seyahatler yaparak büyük organizasyonlar düzenlerlerdi. Bu yıl yetkililer “Gelecek yıl ailenizle kutlama yapmak istiyorsanız bu yıl kutlamanızı Zoom ile yapın” diyerek salgının daha da fazla yayılmaması için uyarılarda bulundular.

ABD'de 6 aydan uzun süredir bir gün içinde yaşanan en fazla can kaybı 2.806 ölümle 14 Nisan'da olmuştu. Bu arada salı günü 87 bin kişi corona virüsü yüzünden hastaneye yatırıldığı açıklandı.

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, Şükran Günü nedeniyle aile içi toplanmaların mümkün olduğu kadar az kişiyle yapılması çağrısında bulunarak, “Eğer bu tedbirleri yerine getirirsek, bu işi atlatacağız” dedi.