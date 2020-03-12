Corona virüsü salgının hızla yayıldığı İtalya’da acillerde ‘ötenazi’ iddiası!

Yeni tip Corona virüsü (COVID-19) vakalarının en hızlı artış gösterdiği ülkelerden olan İtalya’da Cristina Higgins isimli kişi, tüm dünyaya bir mektup ulaştırdı. Higgins, özellikle Corona virüsünün yeni görüldüğü ülkelere önerilerde bulundu.

“İTALYA GERÇEĞİ KENDİ ÜLKENİZİN GERÇEĞİ OLMASIN”

İtalya'nın Lombardia bölgesindeki Bergamo şehrinden mesajlar veren Higgins, “Bu yazıyı yazıyorum çünkü bugün her biriniz; hükümet değil, okullar değil, belediye başkanı değil, her bir vatandaş İtalya gerçeğinin kendi ülkeniz gerçeği olmasını durduracak eylemlerde bulunma şansına sahipsiniz. Bu virüsü durdurmanın tek yolu bulaşmayı sınırlandırmaktır” dedi.

Higgins, “Bulaşmayı sınırlandırmanın tek yolu da milyonlarca insanın bugünkü davranışlarını değiştirmesidir. Belki bugün İtalya'da olduğumuz noktadan haftalar uzaktasınız. ‘Sadece bir grip, veya yaşlıları etkiliyor dediğinizi duyabiliyorum” diye ekledi.

“YAYILMASININ İKİ NEDENİ VAR”

Corona virüsünün İtalya'yı dize getirmesinin iki nedeni olduğunu söyleyen Higgins, “Birincisi insanlar hastalandıklarında haftalarca (ICU) yoğun bakım ünitesine ihtiyaç duyuyorlar. İkincisi de hızlı ve etkili bir şekilde yayılması. 14 günlük kuluçka sürecinde birçok hasta semptomları göstermiyor” ifadelerini kullandı.

“KAPASİTELER DOLDU”

Higgins, mesajlarını şöyle sürdürdü:

* Bugün Lombardiya’da kapasiteler doldu ve yoğun bakım ünitelerini koridorlara koymaya başladılar.

* Sayılı doktor hemşire ve sağlık personeli var.

* Onlar da virüsü alıyorlar. Günler boyunca kesintisiz çalışıyorlar.

* Sağlık personeli hastalara bakamadığında nasıl olacak?

“ŞİMDİ NE YAPABİLİRSENİZ YAPIN”

* Bir fark yaratma ve ülkenizdeki yayılmayı durdurma şansınız var.

* Mümkün olan bütün toplantıları, doğum günlerini vs iptal etmek, evden çalışmak gibi.

* Mümkün olduğu kadar evde kalın. Ateşiniz varsa hele çıkmayın. Okulların kapanması için bastırın.

* Bütün bunları yapmanın, okulları kapatmanın mümkün olmadığını söyleyenler için, bir hafta öncesine kadar bütün İtalya'nın eve hapsolacağını kimse hayal edemezdi.

* Yakında bir seçiminiz olmayabilir. Şimdi ne yapabilirseniz yapın.

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ACİLLERDE ‘ÖTENAZİ’ İDDİASI

Higgins, acillerde yaşananlarla ilgili sarsıcı bir iddiayı da paylaştı. Higgins, “Pazartesi günü bir doktorun yazdığına göre acillere başvurulan hastalardan kimin yaşayıp, kimin yaşamayacağına karar vermeye başladılar, tıpkı savaşta yapıldığı gibi. Bu her şeyi kötüleştirir” dedi.

ÖLÜ SAYISI BİNİ AŞTI

Reuters'te yer alan habere göre, Dünya'da Çin'den sonra Corona virüsünden en çok etkilenen ülke olan İtalya'da, virüs nedeniyle ölü sayısı son 24 saatte 189 artarak 1016'ya yükseldi.

İtalya Sivil Savunma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, karantinaya altına alınan toplam vaka sayısının 12 bin 462'den 15 bin 113'e yükseldiği belirtildi.

WHO PANDEMİ İLAN ETMİŞTİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre'deki genel merkezde Corona virüsü (Covid-19) gündemiyle basın toplantısı gerçekleştirmişti.

Çin dışında vaka sayının 13 kat arttığını ifade eden Ghebreyesus, Corona virüsü için, kıta ve tüm dünya gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen “Pandemi” olarak nitelendirme kararını aldıklarını açıklamıştı.

Ghebreyesus, örgüt olarak salgını 24 saat boyunca izlendiğini dile getirerek, “Hem virüsün yayılma ve şiddetinden hem de virüse karşı yeterince harekete geçilmemesinden derin endişe duyuyoruz. Bundan dolayı Covid-19'un bir pandemi olarak nitelendirilmesi değerlendirmesini yaptık” şeklinde konuşmuştu.

PANDEMİ NEDİR?

Dünyada eş zamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim. Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara (epidemi) verilen genel addır.

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CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları Corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı Corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.