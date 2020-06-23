Corona virüsü salgınında bir ilk! Yenidoğan üçüzlerde corona çıktı

San Luis Potosi eyaletinde bir hastanede gözetim altında tutulan üçüz bebeklerden 2’sinin durumunun stabil olduğu, diğer bebeğin ise solunum güçlüğü nedeniyle tedavi altına olduğu öğrenildi.

Sağlık yetkilileri üçüz bebeklere virüsünün hamilelik sürecinde annenin plasentasından geçmiş olma ihtimalini araştırıyor.

İHA’nın aktardığı habere göre Sağlık Bakanı Monica Liliana Rangel Martnez, bebeklerin doğum sırasında enfekte olmalarının neredeyse imkansız olduğunu, ebeveynlerin asemptomatik olabileceğini ifade etti.

Meksika’da ilk vakanın görüldüğü 28 Şubat’tan bugüne dek 185 bin 122 vaka tespit edilirken, 22 bin 584 kişi de hayatını kaybetti.