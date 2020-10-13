Corona virüsü salgınında dikkat çekici sonuç: Bolsonaro’yu destekleyenler Covid-19 oluyor

Dünya çapında 38 milyondan fazla insana bulaşan corona virüsünün merkez üslerinden biri de Brezilya… Geçen aylarda Covid-19 tespit edilen ve bu hastalığı yenmeyi başaran Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun sık sık corona virüsünü küçümsemesi ve bilimsel dayanağı olmayan açıklamalar yapması sonrasında ülkede şu an 5.1 milyondan fazla corona virüsü vakası var.

Vaka bazında ABD ve Hindistan’ın arkasında gelen ve Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısının 501 binden fazla olduğu Brezilya’da dikkat çekici bir araştırma yapıldı.

Bilim insanları, modern tıbbı önemsemeyen ve “Ekonomik kriz, corona virüsünden daha ölümcül” diyen Bolsonaro’nun yüksek oranda oy aldığı bölgelerde Covid-19 vaka ve ölüm sayısının çok daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

“BOLSONARO ETKİSİ” DEDİLER

Rio’daki federal üniversitenin yaptığı araştırmaya göre 2018’de Bolsonaro’nun ezici bir üstünlükle oy aldığı bölgelerde corona virüsü vaka ve ölüm sayısı çok daha fazla.

Folha de Sao Paulo gazetesinde yayınlanan araştırmada Bolsonaro’nun yüzde 10 daha fazla oy aldığı her bölgede corona virüsü vaka sayısı yüzde 11, corona virüsüne bağlı ölüm sayısında da yüzde 12’lik bir artışa sebep oluyor.

Araştırmayı yürüten Joao Luiz Maurity Saboia, “Başkan’ın corona virüsüne karşı negatif yaklaşımı insanların maske takmayı ve hastalığı sorgulamasına neden oldu. Bolsonaro, Covid-19’u griple kıyaslamıştı. Buralarda yaşayanlar Bolsonaro’nun riskli davranışlarını benimsedi ve ortaya bu sonuç çıktı” ifadesini kullandı. Saboia bu durum ile ilgili, “Bolsonaro etkisi” yorumunu yaptı.