Corona virüsü salgınında en korkunç gün: Bir günde rekor ölüm

Corona virüsü salgını can almaya devam ediyor… Dünyanın birçok ülkesinde corona virüsü salgınına karşı aşı çalışmaları hız kazanırken, dün corona virüsü salgınının en ölümcül günü olarak kayıtlara geçti. İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, 17 Kasım salı günü resmi verilere göre dünya genelinde 10.816 insanın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Özellikle ölüm sayısının ABD’de bir hayli arttığına dikkat çeken Reuters, dünden önceki en yüksek ölüm sayısının 4 Kasım’da 10.733 olarak kayıtlara geçtiğini hatırlattı. Dünya üzerindeki her 12 ölümden birinin ABD’de kayıtlara geçtiğini hatırlatan Reuters, Brezilya ve Hindistan ABD’yi takip ettiğini yazdı.



Avrupa’da da ölüm oranının en yüksek olduğu ülkenin Birleşik Krallık olduğu belirtilirken, İtalya ve Fransa da bu ülkeyi takip ediyor.

TÜRKİYE’DE NİSAN’DAN BERİ 100’Ü GEÇTİ

Orta Doğu’da salgının merkez üssü haline gelen İran’da da corona virüsüne bağlı ölüm sayısı artarken, Türkiye’de de dün uzun bir aradan sonra günlük ölüm sayısı 100’ün üzerine çıkmıştı. Dün yapılan açıklamaya göre Türkiye’de corona virüsü salgınına bağlı sebeplerle 103 insan yaşamını yitirmişti.

Türkiye’de en son 25 Nisan’da 106 insan yaşamını yitirmiş ve o günden beri günlük ölüm sayısı düşüş seyrine başlamıştı.