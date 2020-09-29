Corona virüsü salgınında korkulan oldu: Ölüm sayısı 1 milyonu geçti

Milyarlarca insanı evlerine kapatan, ekonomiye çok büyük darbe vuran ve sosyal normları değiştiren corona virüsü salgınında korkutucu bir eşik daha geride kaldı…

Johns Hopkins Üniversitesi’nin resmi kaynaklardan aldığı verileri derleyerek hazırladığı analize göre dünya çapında corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 1 milyonu geçti.

Yaklaşık 9 ay önce Çin’in Wuhan kentinde anlaşılamayan bir zatürre vakası olarak başlayan corona virüsüne bağlı ilk ölüm de, ilk vakanın açıklanmasından 12 gün sonra kayıtlara geçmişti.

DSÖ: SAYILAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Güncellenen verilere göre bu haberin yazıldığı sırada dünya çapında Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 1.000.555 olarak açıklanırken, çok daha korkutucu bir açıklama Dünya Sağlık Örgütü’nden geldi… Dünya Sağlık Örgütü’nün üst düzey ismi Mike Ryan dün Cenevre’de düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Açıklanan resmi verilerin durumun gerçekliğini tam olarak ortaya koyamadığını söyleyen Ryan, “Covid-19’a bağlı ölüm sayıları ya da bu hastalığa yakalananların verileri gerçek durumun büyüklüğünü anlatamıyor. Bir şeyi sayıyorsanız, bunu kusursuz bir şekilde sayamazsınız ve o zaman da Covid-19’un gerçek etkisini gözden kaçırırsınız” dedi. Ryan, bazı ülkelerin Covid-19 ölümlerini farklı kıstaslara göre saydığını ima etti.

Corona virüsü salgınında en çok ölümün gerçekleştiği ülkeler de sırasıyla ABD, Brezilya ve Hindistan olarak görülüyor. Dünya üzerindeki her 5 ölümden 1’inin yaşandığı ABD’nin ardından 142.000’den fazla insanın öldüğü Brezilya ve 95.000’den fazla insanın öldüğü Hindistan geliyor.

Öte yandan Suriye ve İran gibi siyasi ve ekonomik olarak zor durumda olan ülkelerdeki vaka ve ölüm sayılarının net olarak kayıtlara geçmediği belirtilirken, özellikle gelişmiş ülkelerde evinde Covid-19 yüzünden yaşamını yitirenlerin ölüm sebebi olarak corona virüsü görülmediği belirtildi.

Mart ayında günlük ölüm sayısının 100’ün altında olduğu belirtilirken sonraki haftalarda ölüm sayısının İspanya, İtalya, İran’da arttığı ve Nisan ayında günde ortalama 6.400 insanın Covid-19 yüzünden öldüğü kayıtlara geçti.

En az günlük ölümün olduğu Mayıs’ta ortalama 4.499 olarak belirlenirken, Ağustos ayında 5.652 insanın yaşamını yitirdiği açıklandı.

TÜRKİYE’DE SON DURUM



Sıkı corona virüsü önlemleri ve yasakları alarak salgının yavaşlamasını sağlayan Türkiye’de yaz mevsiminin gelmesiyle ve yasakların gevşetilmesiyle birlikte vaka sayısı artış göstermişti.

Özellikle Ağustos ayının başından itibaren günlük vaka sayısı 1000 seviyesine çıkarken son haftalarda vaka sayısı 1700’lere ulaşmıştı. Corona virüsü ile ilgili güncel veriler dün akşam saatlerinde kamuoyu ile paylaşıldı.

Verilere göre son 24 saatte 1412 insanda corona virüsü tespit edildi. Resmi sayılara göre 65 kişi vefat ederken, dün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayısı yeni hasta sayısında fazla oldu.

TÜRKİYE ÖLÜM SAYISINDA 22’NCİ



Türkiye’de 1.422 hastanın daha sağlığına kavuşmasıyla beraber toplam iyileşen kişi sayısı 277 bin 52'ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 6.5 ağır hasta sayısı ise bin 596 oldu.

Dünya çapında ölüm sayısına baktığımızda toplam ölüm verilerine göre 8062 insanın yaşamını yitirdiği Türkiye dünya sıralamasında 22’nci sırada yer alıyor. 315.845 insanın Covid-19 olduğu Türkiye’de son iki hafta içerisinde yaşamını yitirenlerin sayısı ise 878.

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