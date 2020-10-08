Corona virüsü salgınında son durum: Trump’tan akıllara durgunluk veren Covid-19 açıklaması

Dünya çapında 36 milyondan fazla insana bulaşan ve 1 milyon 61 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgını yavaşlamak bir yana bazı bölgelerde artarak devam ediyor…

Geçen hafta corona virüsüne yakalandığı tespit edildikten sonra hastaneye kaldırılan ABD Başkanı Donald Trump, tedavisine Beyaz Saray’da devam ederken tartışma yaratan açıklamalarda bulundu.

Hafta sonunu Walter Reed Askeri Hastanesi’nde geçirdikten sonra Beyaz Saray’da dinlenmeye devam eden Trump kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Oval Ofis önünde video mesaj yoluyla seslenen Trump, “Corona virüsüne yakalanmam Tanrı’nın bir lütfu. Burada gizli bir lütuf vardı” ifadelerini kullandı.

Trump açıklamasında sık sık Walter Reed Askeri Hastanesi’nde kendisine verilen Regeneron adlı ilacı övdü. Hastalığa yakalandıktan sonra bu ilaçtan haberi olduğunu ifade eden Trump, “Bu hastalığa yakalanmasaydım, bu ilaçtan da haberimiz olmayacaktı” diye konuştu. Trump, Regeneron ilacının tüm ABD’lilere ücretsiz olarak sunulması için çalışacağını belirtti. “Herkesin Başkanınızla aynı muameleyi görmesini istiyorum” diyen Trump, “İnanılmazdı” ifadelerini kullandı. Trump, kendisine verilen ilacın “terapötik” olduğunu söyleyerek Covid-19’un çaresi olabileceğini öne sürdü.

ŞİRKETİN HİSSELERİ FIRLADI

Trump’ın bahsettiği ilacın borsadaki hissesi bu açıklamaların ardından ani bir yükselişe geçti. Trump’ın Regeneron’un CEO’su Dr. Leonard Schleifer ile önceden tanıştığı ve ikisinin Westchester’daki aynı golf kulübüne gittikleri öğrenildi. Schleifer’ın şirketinin aşı ve ilaç için çalışmak adına hükümetten 450 milyon dolar ödenek aldığı da açıklandı.

Trump’ın 2017 yılında yaptığı mal ve varlık beyanında Regeneron hissesi sahibi olduğu belirtilirken, yakın zamanda yapılan güncellemede bu bilginin yer almadığı belirtildi.

Öte yandan Regeneron’un Trump’ın tedavisi için geliştirilen ilaç karışımına “acil durumlarda kullanım izni” verilmesi için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne başvurduğu belirtildi.

TRUMP MİTİNG HAZIRLIĞI İÇİNDE

Öte yandan Bloomberg, Beyaz Saray’ın güvenliğinde çalışan Crede Bailey isimli bir adamın Eylül ayının sonundan beri corona virüsü sebebiyle hastanede tedavi altına alındığını öne sürdü. ABD medyasına yansıyan bu iddialar ile ilgili Beyaz Saray bir açıklama yapmadı.

ABD Gizli Servisi ile yakın çalışan ve Beyaz Saray’ın güvenliğinden sorumlu olan Bailey’nin sağlık durumunun detayları ile ilgili bir paylaşımda bulunulmadı.

ABD’nin çok okunan gazetelerinden New York Times, Trump pazartesi günü bir miting yapmayı planladığını yazdı. Trump’ın Pittsburgh’ta bir miting düzenlemeyi planladığı fakat bunun için öncelikle corona virüsü testinin pozitif çıkması gerektiği kaydedildi.

Dünya çapında corona virüsü vaka sayısı 36 milyonu geçerken sıralama değişmedi… En çok vakanın görüldüğü ülke yaklaşık 7.5 milyon vaka ile ABD olurken onu 6.7 milyon vaka ile Hindistan ve 5 milyon vaka ile Brezilya takip etti. Dünya çapında corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 1 milyonu geçerken, ABD’de 211 binden fazla insan bu süreçte yaşamını yitirdi. Brezilya’da 148 binden fazla insan yaşamını yitirirken Hindistan’da da 105 binden fazla insanın öldüğü açıklandı.

VAKA SAYISI ALMANYA’DA ARTIYOR

Corona virüsü salgınına karşı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında çok sıkı önlemler alarak diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha iyi atlatan Almanya’da vaka sayısı havaların soğumasıyla birlikte tırmanışa geçti…

Almanya’nın en önemli sağlık kuruluşlarından Robert Koch Enstitüsü, son 24 saat içerisinde 4.058 insanda corona virüsü vakası tespit edildiğini duyurdu. Güncel verilere göre ülke genelindeki toplam vaka sayısı 310.144’e çıkarken bu sayı 9 Nisan’dan beri en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti. 9 Nisan’da Almanya’da günlük vaka 4.885 olarak açıklanmıştı.

Almanya’da son 24 saatte Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısının da 16 olduğu belirtildi. Almanya’da corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 9.578 olarak açıklandı.

Corona virüsü salgınıyla ilgili bir rekor da Bulgaristan’dan geldi… Bulgaristan’da son 24 saat içerisinde 437 corona virüsü vakası tespit edildiği açıklandı. Bu sayı corona virüsü salgınının ülkede ilk kez görüldüğü günden beri en yüksek sayı olduğu belirtildi.

Bulgaristan’daki toplam Covid-19 vaka sayısı 22.743 olarak açıklandı. Son dönemde vaka sayısının artış gösterdiği Bulgaristan’da Covid-19 yüzünden ölenlerin sayısının 873 olduğu belirtildi.

AVRUPA’DA KORKULAN OLUYOR

Son haftalarda corona virüsü vaka sayısının büyük bir ivmeyle arttığı Fransa’da yeni vaka sayısı en yüksek seviyeye çıktı. Fransız yetkililer son 24 saat içerisinde 18.746 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Bu sayı salgının başladığı günden beri en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

Önceki gün 10.489 insanda corona virüsü tespit edildiği açıklandı. 7.500’den fazla hastanın hastanede Covid-19 için tedavi olduğu açıklandı. 29 Ağustos’ta 4.530 insanda corona virüsü tespit edildiği açıklanırken o dönemden beri yüzde 65’lik bir artış olduğu belirtildi.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de corona virüsü salgınını yavaşlatmak için bütün bar ve cafeler yeni kısıtlamalar geldi… Brüksel’deki mekanların bir ay boyunca kapatılmasına karar verildiği duyuruldu.

Bu yılın başında Çin’den sonra corona virüsü salgınının en sert vurduğu ülkelerin başında gelen İtalya’da Nisan ayından beri ilk kez günlük vaka sayısı 3 binin üzerine çıktı. Yapılan açıklamada İtalya’da günlük corona virüsü vaka sayısı 1000 artarak 3.678’e çıktı. Bu sayı Nisan’ın ortasından beri en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan İtalya’da son 24 saat içerisinde 31 insanın yaşamını yitirdiği belirtilirken, ülke genelindeki toplam ölüm sayısının 36.061 olduğu kaydedildi.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Ağustos ayından beri günlük vaka sayısının 1000’in üzerinde seyrettiği Türkiye’de dün akşam saatlerinde güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı… Yapılan açıklamada son 24 saatte Türkiye’de 1.581 yeni hasta tespit edilirken toplam hasta sayısının 329.138’e çıktığı açıklandı.

Türkiye’de son 24 saat içerisinde 56 kişinin Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği kaydedilirken can kaybı 8.609'a yükseldi.