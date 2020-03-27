Corona virüsü tedavisinde sıtma ilacını öneren profesöre ölüm tehdidi

Sıtma tedavisinde kullanılan klorokinin corona virüsünün sebep olduğu COVID-19 hastalığının tedavisinde de kullanılabileceğini test eden Akdeniz Enfeksiyon Enstitüsü Genel Direktörü Prof. Dr. Didier Raoult, ölüm tehditlerinin ardından şikayetçi oldu. Dr.Raoult “kamu hizmeti yürütenleri öldürmekle tehdit etmek ve gözdağı vermek” nedeniyle şikayette bulunduğu belirtildi. Fransa merkezli La Provance gazetesine göre Dr.Raoult 1-2 Mart’ta gelmeye başlayan tehditlerin ardından şikayetçi oldu.

KLOROKİNİN FRANSA’DA DOKTOR KONTROLÜNDE KULLANILABİLECEK

Fransa’da Resmi Gazete’de yayımlanan Başbakanlık Kararnamesi’ne göre klorokinin corona virüsü tedavisinde doktor kontrolünde kullanabilecek. COVID-19’a yakalanan 24 kişi üzerinde denenen klorokinin yüzde 75’inin iyileştirdiği test edilmişti. DHA