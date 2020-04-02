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Corona virüsü tespit edilen ABD uçak gemisi için flaş karar!

ABD Deniz Kuvvetleri, Guam Adası'nda karantinaya alınan USS Theodore Roosevelt uçak gemisinde corona virüsü tespit edilmesinin ardından askeri personelin tahliye edileceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
12:20 -
Haberler Dünya
Corona virüsü tespit edilen ABD uçak gemisi için flaş karar!

Donanma Operasyonları Komutanı Amiral Michael Gilday, cuma gününe kadar USS Theodore Roosevelt’de bulunan 5 bin personelden, 2 bin 700'nün tahliye edileceğini açıkladı.

Askeri geminin ülkenin güvenliği için orada kalması gerektiğini belirten Gilday, bu nedenle geminin tamamının tahliye edilmesinin söz konusu olmadığını, geminin komutanı ve sağlık görevlilerinin de tam tahliye yönünde bir talebi bulunmadığını vurguladı.

İHA’nın aktardığına göre Guam Adası’nda demirleyen Amerikan uçak gemisi USS Theodore Roosevelt’in kaptanı Brett Crozier’in, personelin tahliye edilip karada karantinaya alınmaması halinde çok sayıda kişinin ölebileceği uyarısında bulunarak, 30 Mart'ta Pentagon’a bir mektup gönderdiği ortaya çıkmıştı.

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