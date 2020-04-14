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Corona virüsü ülke ekonomilerini vurdu! Şili’de binlerce kişi işsiz kaldı

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını küresel ve bölgesel ekonomiyi olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şili’de corona virüsü salgını nedeni ile yaşanan ekonomik kriz sonucu çalışanların yüzde 38’i işsiz kaldı.

00:10 -
Haberler Dünya
Corona virüsü ülke ekonomilerini vurdu! Şili’de binlerce kişi işsiz kaldı

Şili'de corona virüsü salgını nedeni ile yaşanan ekonomik sıkıntılar sonucu birçok çalışan işten çıkarılırken, çalışan kesimin yüzde 38'i işsiz kaldı.

Şili Ulusal Ticaret Odası, (CNC) tarafından yapılan araştırmaya göre çalışanların yüzde 38’i corona virüsü salgınının ortaya çıkardığı ekonomik kriz nedeni ile işlerini kaybetti.

Yetkililer, yaptığı açıklamada salgın nedeni ile meydana gelen ekonomik kriz sonucunda ticari şirketlerin yüzde 38'i çalışanlarını işten çıkarırken, firmaların yüzde 45'i kapandı veya faaliyetlerini durdurdu.

Yetkililer, şirketlerin yüzde 48'inin kısmen çalıştığını aktarırken, şirketlerin sadece yüzde 7'sinin tam kapasite çalışabildiğini açıkladı.

CNC Başkanı Manuel Melero, “İşçiler acilen işlerine dönmeli. Çalışma hayatı başlamalı. Yoksa geri dönüşü olmayan bir yola girebiliriz” açıklamasında bulunurken, hükümetle görüşmelerin devam ettiğini gelecek hafta işyerlerinin tekrardan çalışmaya başlamasını umduklarını dile getirdi. (İHA)

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