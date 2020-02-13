Corona virüsü: Vietnam’da binlerce kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı!

Yetkililer, başkent Hanoi yakınlarındaki tarım bölgesinde yaşayan 6 kişide Corona virüsü tespit edilmesi üzerine, onlarca köyün olduğu alanı 20 gün boyunca giriş ve çıkışlara kapattı.

Euronews’te yer alan habere göre, Hanoi'nin 40 kilometre uzaklığındaki Son Loi, virüsün ilk ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinden sonra karantinaya alınan ilk bölge oldu.

Koruyucu elbise giyen güvenlik güçleri, karantinaya alınan bölgeye girmekte ısrar eden kişileri, 20 gün boyunca bir daha dışarı çıkamayacakları konusunda uyarıyor.

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Son Loi’de görülen Corona virüsü vakalarındaki artış nedeniyle böyle bir karar alındığını belirten Vietnam Sağlık Bakanlığı, ayrıca hastalık kontrol noktalarının sayısının da artırıldığını ve karantinadaki bölgede bulunan 10 bin 600’den fazla kişi için gıda ve ücretsiz maskeler temin edildiğini açıkladı. Öte yandan bölgedeki okullarda da eğitime ara verildi.

Yetkililer ayrıca Corona virüsünün ilk olarak Vietnam’dan Vuhan kentine çalışmaya giden kadın işçilerde ortaya çıktığını duyurdu. Hastalığın daha sonra üç aylık bir bebek de dahil olmak üzere söz konusu kadınların ailesinde ve komşularında da görüldüğü belirtildi.

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Bakanlık, Corona virüsün görüldüğü bir kadın işçinin tamamen iyileştiğini belirtirken, diğerlerinin tedavisinin ise sürdüğünü aktardı.

Yerel haber kaynaklarına göre Son Loi’deki hastalardan birinin babasında da Corona virüsü tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısı 16’ya yükseldi.