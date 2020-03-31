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Corona virüsü yayılıyor! Fransa’dan bir kötü haber daha…

Fransa’da corona virüsüne bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 500’ü aştı.

21:49 -
Haberler Dünya
Corona virüsü yayılıyor! Fransa’dan bir kötü haber daha…

Corona virüsü salgını Avrupa'da etkisini arttıramaya devam ediyor.

Fransa'da corona virüsüne bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 500'ü aştı.

Fransa Sağlık Direktörü Jerome Salomon, yaptığı açıklamada corona virüsüne bağlı hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 499 kişi artarak 3 bin 523'e ulaştığını duyururken, 5 bin 565 kişini ise yoğun bakımda olduğunu bildirdi.

Salomon, ülke genelinde toplam corona virüsüne vaka sayısının 52 bin 128 olduğunu açıklarken, taburcu olan hasta sayısının ise 9 bin 444 olduğunu ifade etti. (İHA)

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