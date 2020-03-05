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Corona virüsünün iki farklı mutasyonu tespit edildi! Çok daha ölümcül

Pekin Üniversitesi, Şangay Pastör Enstitüsü ve Çin Bilim Akademisi bilim insanları Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan Corona virüsünün (Covid-19) S-cov” ve “L-cov” olarak isimlendirilen iki farklı mutasyonu olduğunu tıbbi makaleyle açıkladı.

18:26 -
Haberler Dünya
Corona virüsünün iki farklı mutasyonu tespit edildi! Çok daha ölümcül

Pekin Üniversitei ve Çin Bilim Akademisi'nde çalışan bilim inşaları tarafından araştırılmaya başlanan Corona virüsünün mutasyona uğradığı açıklandı.

National Science Review dergisinde yayımlanan çalışmada, Corona virüsünün mutasyona uğrayarak ikiye ayrıldığını ve iki mutasyonun S ve L olarak adlandırıldığı ifade edildi.

DAHA ZARARLI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Corona virüs ilk yayılan tipine yakın ve bulaşıcılık özelliğinin daha düşük olduğu S-cov'un yanı sıra L-cov olarak adlandırılan ikinci tip virüsün ise bulaşıcılığının daha yüksek ve insanların solunum yoluna daha zararlı olduğu belirtildi.

ÜÇÜNCÜ BİR MUTASYON DA İHTİMAL DAHİLİNDE

S-cov'un virüse yakalananların yüzde 30'unda görüldüğü, L-cov'un ise yüzde 70'de görüldüğü araştırma makalesinde yayınlandı.

Corona virüs'ün (Covid-19) üçüncü bir mutasyona uğrama ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiği belirtildi. DHA

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Son güncelleme: 18:38 05.03.2020
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