Corona virüsün yayıldığı İtalya’da Papa rahatsızlandığı için etkinlikleri iptal edildi!

Ölümcül Corona virüsü İtalya’yı etkisi altına aldı. Hristiyanların dini lideri Papa’nın da rahatsızlandığının duyurulması ülkedeki paniğin artmasına neden oldu.

Vatikan’dan yapılan açıklamada, 83 yaşındaki Papa’nın rahatsızlandığı için bugün yapılan etkinlere katılmayacağı ve Santa Marta’da dinleneceği belirtildi.

Öte yandan ‘rahatsızlık' duyurusu, Papa'nın Aziz Petrus Meydanı'nda insanların başını öpüp, yüzlerine dokunacak kadar kalabalıkla haşır neşir olmasından bir gün sonra geldi. Meydanda yaklaşık 12 bin kişi bulunduğu belirtiliyordu.

İTALYA’DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

İtalya’nın kuzeyinde başlayan ve ülkenin birçok şehir ve kasabasını etkisi altına alan Corona virüsü şimdiye kadar 14 kişinin ölümüne neden olurken 300’e yakın kişinin de enfekte olmasına neden oldu.