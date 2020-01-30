Corona virüsünde bilanço artıyor! İşte corona virüsünde son durum

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) son yaptığı açıklamaya göre 15 ülkeye yayılan corona virüsünde bugüne kadar 170 kişinin öldüğü bildirildi. Çin’de binlerce kişiye bulaşan corona virüsü salgınında son olarak Finlandiya, Hindistan, Tayland, Honkong, Japonya, Singapur ve Avusturalya’da virüsün kıskacına girdiği bildirildi. İşte corona virüsü hakkındaki son haberler…

CORONA VİRÜSÜNDE SON DURUM

Çin’de yüzlerce kişiyi yoğun bakıma sokan Korona Yeni Virüsü hızla hasta sayısını arttırıyor. Whuan’da hayatını kaybeden 132 kişiden sonra ülkenin Pekin, Şangay ve Guanzo şehirlerinde durumu yoğun bakım servislerinde kritik seviyede olan ve hayatından ümit kesilen bin 370 kişinin bulunduğu öğrenildi. Bin kişilik Whuan’daki hastanenin de inşasının birkaç günde bitmesi hedefleniyor.

Çin resmi kaynakları iyileşen 124 kişinin hikayelerine ekranlarda yer vererek halkına moral aşılamaya çalışıyor. Ancak büyük şehirlerde sokağa çıkanların sayısı azaldı, bazı bölgelerde gıda eksikliği baş göstermeye başladı. Türk Hava Yolları’nın 5 Şubat’tan itibaren seferlerini yolcu bulunmadığı gerekçesiyle minumum seviyeye indireceği Çin’den Türkiye 2020 yılında 2.5 milyon kişinin, turist olarak ülkemize gelmesi planlanıyordu. Mevcut turist gelişi devam ederken, haftalar itibariyle rezervasyon iptalleri ile bu rakamı 5 de bir seviyesine düşmesi bekleniyor.

Avusturalya 600 vatandaşını Çin’den tahliye etme kararı aldı. Çin’den Avusturalyalıları alacak olan uçaklar, bu kişileri Cristmist adalarında bir müddet karantinada tutup Avusturalya’ya sokacak. Türkiye’den sonra Fransa, İngiltere, Almanya’da kendi vatandaşlarını Çin’den tahliye edecekler.

VİRÜS TÜRKİYE'YE NE KADAR UZAK?

Corona virüsü alarmı şimdiye kadar İstanbul Büyükçekmece, Nevşehir, İzmir ve Aksaray'da verildi fakat hiçbir vakada virüs tespit edilmedi. Peki corona Türkiye'ye ne kadar uzak? Virüs Türkiye'ye en yakın 2 bin 359 kilometre uzaklıkta görüldü.

Google'dan elde edilen verilere göre; şimdiye kadar dört vakanın tespit edildiği Almanya, virüsün görüldüğü Türkiye'ye en yakın ülke. Almanya'da yaklaşık 2 milyon Türk yaşıyor.

Almanya'nın ardından en yakın ülke ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE). Yaklaşık 14 bin Türk vatandaşının yaşadığı BAE ise takribi Türkiye'ye 2 bin 460 kilometre mesafede. BAE'de görülen vaka sayısı da Almanya ile aynı, yani dört kişi.

Yaklaşık 760 bin Türk'ün yaşadığı Fransa'nın Türkiye'ye uzaklığı ise 2 bin 805 kilometre olarak görülüyor. Bu ülkede ise 30 Ocak itibarıyla corona virüsüyle enfekte olan beş vaka bulunuyor.

Türkiye'ye 2 bin 635 kilometre mesafede bulunan Finlandiya'da ise şimdiye kadar bir vaka görüldüğü açıklandı. Finlandiya'da yaşayan Türk sayısı ise yaklaşık olarak 13 bin olarak veriliyor.

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İHA