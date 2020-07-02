Corona virüsünde bir ilk! Cinsel organında pıhtı oluştu… Ereksiyonu saatlerce geçmedi

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, hastalığın etki alanlarıyla ilgili de yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. 62 yaşındaki Fransız bir hasta, corona virüsüne bağlı olarak priapizm sendromu (penisin istek dışı oluşan ağrılı ve uzun süreli ereksiyonu) geçirmesiyle bir ilk oldu.

Adı açıklanmayan hasta yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan testlerde corona virüsü olduğu tespit edildi. Hastanın cinsel organında geçmeyen ağrılı bir ereksiyon olduğu da görüldü.

Tetkikler sonucu adamın cinsel organında kan pıhtısı oluştuğu tespit edildi. Solunum cihazına bağlanan hastanın ereksiyonu 4 saat boyunca geçmeyince, iğne yardımıyla cinsel organdaki kan boşaltıldı.

‘İÇ ORGANLARDA GÖRÜLÜYORDU’

Vakayla ilgili Daily Mail’e açıklamalarda bulunan Dr. Jeffrey Lawrence, “Yoğun bakım hastalarında kan pıhtılaşmasına çok kez rastladık. Covid-19’la beraber bu durum akciğer ve diğer iç organlarda görülüyor. Ancak bu durumun coronaya bağlı olarak cinsel organda görülmesi ilk vaka” dedi.