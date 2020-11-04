Corona virüsünde bir kalıcı etki daha: Ayaklarda deri reaksiyonu

Amerikan Dermatoloji Akademisi Derneği, 39 ülkeden hastaların semtpomları ile ilgili veri tabanını inceledi ve coronanın sonucu olarak ortaya çıkan deri reaksiyonlarının kalıcı olduğunu gördü.

Ayak parmaklarında şişkinlik, soluk veya mor renk, kaşınma, ağrılı şişkinlikler ve lezyonlar tespit edildi. Akademinin yöneticisi Dr. Esther Freeman, bu rahatsızlıkların kalıcı olduğunu gördüklerini ve altı aydır cilt değişiminden muzdarip olan bazı hastalara çözüm bulunamadığını belirtti.

ÜÇÜNCÜ KALICI ETKİ

Daha önce de, benzer bir çalışma çocuklar üzerinde yapılmış ve ayaklardaki kızarıklıklarla yaraların coronadan geldiği tespit edilmişti. Ancak corona atlatan yetişkinlerde, akciğer hasarı ile yorgunluk dışındaki bu üçünçü durumun kalıcı ve rahatsız edici olduğu belirtiliyor.