Corona virüsünde en trajik görüntü! 60 yıllık çifti birbirinden böyle ayırdı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra hızla yayılan corona virüsü dünya genelinde 3 bini aşkın insanın ölümüne yol açtı. Ajanslar her gün yeni bir ülkede daha görülen virüsle ilgili onlarca haber geçerken, paylaşılan rakamların ardında birçok dram da yaşanıyor.

O görüntülerden biri ABD’nin Washington eyaletinde gözler önüne serildi. Kirkland şehrindeki bir bakımevinde yaklaşık bir hafta önce corona virüsü alarmı verildi. ‘Life Care Center of Kirkland’ karantina altına alınırken, tesiste kalanların giriş ve çıkışları yasaklandı.

BAKIMEVİNDE 9 ÖLÜM

The Sun’da yer alan habere göre bakımevinde kalanlardan dokuzu virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yaşananların ardından 60 yıllık evli bir çifti de henüz hayattayken corona virüsü ayırdı.

88 yaşındaki Dorothy Campbell, karantina nedeniyle içeride olan 99 yaşındaki kocası Gene Campbell’ı görmek için her gün bakımevinin önüne gitmeye başladı.

Reuters’ın çektiği fotoğraflarda çiftin aralarındaki cama rağmen iletişim kurma çabaları görülüyor. Dorothy ve Gene birbirlerine uzun süre baktıktan sonra oğulları Charlie, karantinadaki adama söylemek istediklerini telefona yazarak camdan gösterdi.