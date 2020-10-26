Corona virüsünde ibretlik örnek: Ülkede her 5 dakikada 1 insan ölüyor

2019 yılının son haftalarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsünün sonraki durağı İran olmuştu… Sınır komşumuzda ilk vakalar 26 Şubat’ta görülürken o dönemde sıkı önlemler alınmaya çalışılmış fakat vaka ve ölüm sayısı ciddi bir şekilde artmıştı. Yetkililerin sosyal mesafeye uyulması ve maske kullanımı konusundaki uyarılarına rağmen İranlılar corona virüsü salgınının pençesine düşmüştü.

Aylar boyunca salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran’da yaz mevsiminin sona ermesi, havaların soğuması ve ekonomi çarklarının dönmesi için işler yoğunlaşınca son haftalarda ülkede vaka sayısı adeta tırmanışa geçti. ABD’nin yaptırımları dolayısıyla ekonomik olarak bir darboğaza giren İran’da son haftalarda yeni vaka ve Covid-19’a bağlı ölüm sayısı hızla artıyor.

“GÜNLÜK 600 ÖLÜME ÇIKABİLİR”

İran’ın birçok bölgesindeki hastanelerde kapasite dolarken Sağlık Bakanı Yardımcısı Iraj Harirci, “Eğer İranlılar sağlık protokollerine uymazsa gelecek haftalarda günlük ölüm sayısı 600’lere çıkabilir” dedi. Reuters haber ajansı ülke genelindeki vaka ve ölüm sayısının çok ciddi boyutlara ulaştığını ve İran devlet televizyonunda bile “Her 5 dakikada 1 insan ölüyor” diyerek vatandaşları uyardığını aktardı.

Son 20 günde günlük vaka sayısının 300 seviyesinde seyrettiği ülkede 3 Ekim’den beri Tahran’daki okullar, camiler, mağazalar ve restoranlar kapalı. Yapılan açıklamalara göre ülke genelindeki bu yasak 20 Kasım’a kadar uzatıldı.