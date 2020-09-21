Corona virüsünde ikinci dalga paniği: Marketler boşaldı

Dünya çapında corona virüsü salgınında vaka sayısı 31 milyonu geçerken, hastalıktan en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere’de ikinci dalga paniği yaşanıyor… İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock dün yaptığı açıklamada ülkede son haftalarda günlük vaka ve ölüm sayısının artış göstermesini hatırlatarak kamuoyunu ikinci bir dalga konusunda uyardı.

Öyle ki Hancock, dün yaptığı açıklamada ikinci bir sokağa çıkma ve karantina uygulamasının gündemde olduğunu dile getirerek, “İkinci bir karantina uygulamasını göz ardı etmiyoruz. Patlamanın eşiğindeyiz” ifadesini kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından İngilizler sokağa çıkma yasaklarının yaklaşmakta olduğunu düşünüp adeta süpermarketlere ve mağazalara akın etti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda marketlerdeki rafların boşalmış olduğu görülüyor.

Twitter kullanıcıları, Londra’daki birçok markette çekilmiş fotoğrafları paylaşırken özellikle tuvalet kağıdı, kağıt havlu, makarna, pirinç ve un gibi ürünler neredeyse tükendi. Özellikle birçok kuru gıda ve bakliyatın tükendiği açıklanırken sosyal medyada birçok kullanıcı olası bir sokağa çıkma yasağı durumunda marketlerin açık kalacağını öngördü.

ŞİRKETLERDEN UYARI GELDİ

Yaşananların ardından İngiltere’nin önde gelen süpermarketlerinden yetkililer kamuoyuna açıklama yaptı… Tesco, Ocado ve Sainsbury’s gibi şirketler son haftalarda talebin arttığını ve “panik tüketiminin” ortaya çıktığını açıkladı.

Yetkililer, “Müşterilerimizden sakin olmalarını istiyoruz, onlara yetecek kadar gıda ve malzeme stoğu bulunmaktadır” açıklamasını yaparken bazıları evlere servis uygulamalarının olduğunu da dile getirdi.