Corona virüsünde İngiltere’de son durum! İşte Boris’in tartışmalı normalleşme planı

Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İngiltere’de Başbakan Boris Johnson, önlemleri hafifletme yolundaki planını açıkladı. Bu kapsamda 50 sayfadan oluşan bir belge yayınlanırken, hükümetin izleyeceği yol adım adım anlatıldı.

Okulların ve gerekli olmayan tüm işyerlerinin en az haziran ayına kadar kapalı kalacağı belirtilen plan, başta muhalefetteki İşçi Partisi olmak üzere pek çok kesim tarafından belirsizlikle suçlandı. İşçi Partisi lideri Keir Starmer, “Bu açıklama cevaplardan çok sorular doğurdu. İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda farklı yönlere çekiliyor” ifadelerini kullandı.

İngiliz basını ise hükümetin yol planının nelere izin verip nelere vermediğini daha iyi anlatmak için madde madde açıklama yolunu seçti.

İşte hükümetin planına göre çarşamba gününden itibaren yapılabilecekler:

– Günde birden fazla kez egzersiz yapmak

– Parklarda 2 metre mesafe bırakma şartıyla oturularak zaman geçirmek

– Deniz ve göl kenarlarına gitmek, kumsalda iki metre arayla güneşlenmek

– Dışarıda yapılacak aktiviteler için araçla yolculuğa izin verilecek.

– Her şey yolunda giderse ilkokul ve kreşler 1 Haziran’dan sonra açılabilir.

– Evden çalışma imkanı olmayanlar işlerine geri dönebilecek.

Açıklanan plana göre devam eden yasaklar ise şöyle:

– Aynı evde yaşamayan kişilerin toplu olarak bir araya gelmesi

– Birlikte yaşamayan kişilerin birbirlerini evde ziyaret etmesi

– Bar ve restoranlara gitmek

– İskoçya veya Galler’e seyahat etmek

3 BİN 200 STERLİNE KADAR CEZA



Açıklanan bu kurallara uymayanlar 100 sterlin ile 3 bin 200 sterlin arasında cezalarla karşı karşıya kalacak. Toplu taşımanın mümkün olduğunca önerilmediği planda, yurt dışından dönecek olan kişilerin 14 gün boyunca karantinada kalma şartının devam edeceği de belirtildi. Bu kurala uymanların 1000 sterlin cezaya çarptırılacağı belirtiliyor.

CAN KAYBI 32 BİNİ AŞTI

Birleşik Krallık genelinde salgınla ilgili son rakamlar da paylaşıldı. Buna göre 24 saat içinde 210 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 32 bin 65’e yükseldi.

3 bin 480 yeni vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı ise 223 bin 60 oldu.