Corona virüsünde korkutan araştırma: Hastanede ufak damlacıklarda bulundu

Dünya çapında 3 milyondan fazla insanı hasta eden ve resmi verilere göre 218 bini aşkın insanın ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili hayati öneme sahip bir araştırma yayınlandı…

Salgının başladığı Çin’in Wuhan kentindeki iki hastanede gerçekleştirilen araştırmada bilim insanları havada bulunan damlacıklarda corona virüsü tespit edildiğini duyurdu. İncelemelerini sürdüren bilim insanlarının makalesi saygın bilim dergisi Nature’da yayınlandı.

Makalede, havada süzülen partiküllerde corona virüsü tespit edildiği belirtilirken, bunların çaplarının bir inçin (yaklaşık 2.5 santimetre) 10 binde 1’i kadar olduğu açıklandı.

NEFESLE İÇERİ GİRİYOR

Daha önce laboratuvar ortamında yapılan deneylerde buna benzer iddialar ortaya atılırken Çinli bilim insanları ilk defa gerçek ortamda salgına rastladığını duyurdu.

Araştırmada elde edilen virüslerin bulaşıcı olup olmadığı bilinmezken damlacıkların nefes alırken ve konuşurken insanlara kolaylıkla bulaşabildiği, havada kaldığı ve nefesle içeri çekildiği belirtildi.

Araştırmayı New York Times için değerlendiren Virginia Tech Üniversitesi’nde profesör olarak çalışan Linsey Marr, “Bu virüsler havada en az iki saat dolanacak. Bu araştırma salgının hava yoluyla geçtiğini çok net bir şekilde gösteriyor” dedi.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’YLE TABAN TABANA ZIT

Birleşmiş Milletler çatısı altında çalışan Dünya Sağlık Örgütü daha önce hastalığın ufak damlacıklar aracılığıyla yayıldığına ihtimal vermemiş ve daha büyük parçacık ve damlacıklar ile salgının yayıldığını öne sürmüştü. Dünya Sağlık Örgütü, damlacıkların havada çok uzun süre kalmadığını ya da temas edilirken çok fazla uzun süre kalmadığını açıklamıştı.

Fakat bilim insanları havadaki parçacık ve damlacıklarda corona virüsü bulunmasına rağmen bunun bulaşıcı özelliğinin halen olup olmadığına dair net bir sonuca varamadıklarını da açıkladı.