Corona virüsünde korkutan gelişme! Komşuda vaka sayısı artıyor

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülkede 5 kişide daha Corona virüsü tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Bağdat’ta 3, Necef ile Misan illerinde 1’er kişi olmak üzere toplam 5 kişide daha Corona virüsü tespit edildiği ifade edildi.

KARANTİNAYA ALINDILAR

Virüs tespit edilen kişilerin İran'dan gelen Irak vatandaşları olduğu bildirildi. Söz konusu kişilerin virüs tespitinin ardından karantinaya alındıklarını kaydeden açıklamada, hastalara gereken tıbbi müdahalelerin yapıldığını belirtildi.

BARZANİ DE KONTROLDEN GEÇTİ

Öte yandan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani de resmi ziyareti kapsamında gittiği Ürdün’den dönerken, Corona virüsü kontrolünden geçti. Barzani sosyal medya hesabında kontrol sırasında çekilen fotoğraflarını paylaşarak, “Erbil Uluslararası Havalimanı'nda Corona virüsünün yayılmasını engellemek için yapılan icraat kapsamında sağlık kontrolünden geçtim” dedi.

İTALYA’DA ÖLÜ SAYISI 52’YE ÇIKTI

İtalya’da Corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 52’ye yükseldi.

Ülkede toplam vaka sayısının da 2 binin üzerine çıktığı kaydedildi.

İNGİLTERE’DE DE VAKA SAYISI YÜKSELDİ

İngiltere’de 4 kişide daha Corona virüsü tespit edildiği duyuruldu. 4 kişiyle beraber, ülke genelindeki virüs vaka sayısı 40'a yükseldi.

BAE VATANDAŞLARINI TAHLİYE EDECEK

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Corona virüsü nedeniyle İran’daki vatandaşlarını tahliye edeceği kaydedildi.

SUUDİ ARABİSTAN’DA İLK VAKA ONAYLANDI

Suudi Arabistan'da ilk virüsü vakası onaylandı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'dan Bahreyn aktarmalı olarak ülkeye dönen bir adamda virüs tespit edildiği duyuruldu.

Virüs tespit edilmesi üzerine hastanın karantina altına alındığı ve gerekli tedavinin uygulanmaya başlandığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, virüs tespit edilen hastanın temasa geçtiği kişilerin enfekte olma ihtimaline karşı test edildiği ve testlerin Ulusal Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne gönderildiği duyuruldu.

IRAK İLE SINIRLAR GEÇİŞLERE KAPATILMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Irak ile kara sınırlarımızın da araç ve yolcu geçişine kapatıldığını açıklamıştı.

Bakan Koca, açıklamasında şunları söylemişti:

* Türkiye ile İtalya, Türkiye ile Güney Kore, Türkiye ile Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları tedbiren durdurulmuştur.

* Ayrıca Irak ile kara sınırlarımız da araç ve yolcu geçişine kapatılmıştır.

* Uygulama mevcut koşullara bağlı ve geçicidir.

* Ülkemizde bugüne dek endişe verici bir durum ortaya çıkmamıştır.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları Corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor. (REUTERS-İHA)