Corona virüsünde son dakika… İngiliz basınından Süleyman Soylu yorumu

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden The Guardian, Covid-19 günlerinde bütün dünyada yaşananları anbean okurlarıyla canlı anlatım platformu üzerinden paylaşıyor… Dünyanın her noktasındaki en güncel verileri ve bilgileri paylaşan The Guardian’ın muhabiri Bethan McKernan, dün akşamdan beri Türkiye’de yaşananları kaleme aldı.

“DRAMATİK BİR ŞEKİLDE İSTİFA ETTİ”

Haberde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifası ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Haberde, “Dünyada Covid-19 vaka sayısının hızla arttığı ülkelerden biri olan Türkiye’de krizin nasıl yönetilmesi gerektiğine dair dersler alındı bu hafta sonu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının geç açıklanmasından dolayı dramatik bir şekilde istifa etti” yorumu yapıldı.

McKernan haberde, son dakika açıklanan sokağa çıkma yasağı ile birlikte birçok insanın market, fırın ve benzeri yerlere akın ettiğini yazarken, “Siyasi istifalar Türkiye’de çok nadir görülüyor ve hükümetteki AKP nadiren eleştiriye yanıt veriyor ya da hatalarını kabul ediyor. En son bir bakan 2013’te istifa etmişti” ifadesini kullandı.

Soylu’nun istifasının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmediği belirtilirken, “Bu hamle cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İçişleri Bakanı Soylu’nun niyetini bildiğine veya tamamen şaşırdığına yönelik spekülasyonların ortaya çıkmasına sebep oldu” denildi.