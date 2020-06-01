Corona virüsünde son durum: Wuhan’da bir ilk yaşandı

Dünya genelinde corona virüsü vaka sayısı 6.13 milyonu aşarken, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 370.306’ya yükseldi.

Türkiye’de de günlük corona virüsü vaka sayısı 31 Mayıs’ta 839 olurken, 25 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı ise 163.942, toplam vefat sayısı 4.540, toplam iyileşen hasta sayısı 127.973 oldu.

WUHAN’DA BİR İLK YAŞANDI

Öte yandan salgının başladığı Wuhan kentinde bir ilk yaşandı… Çinli yetkililer ilk defa şehirde semptom göstermeyen yeni vakanın tespit eedilmediğini duyurdu.

Çinli yetkililer ülkede toplam 16 yeni vaka tespit edildiğini açıklarken, bunlardan 11’inin ülke dışından gelen hastalar sebebiyle olduğunu dile getirdi.