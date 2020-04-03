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Corona virüsünde son durum: 2 saatte sonuç veren tanı kiti geliyor

Japon teknoloji şirketi Fujifilm, corona virüsünü 2 saat içerisinde tespit edebilen bir tanı kiti geliştirildiğini duyurdu. PCR testinden farklı bir yöntemin uygulandığı test kitinde sonuçlar eski yöntemlerdeki gibi 4-6 saatte değil 2 saatte alınabilecek.

Sozcu.com.tr
09:36 -
Haberler Dünya
Corona virüsünde son durum: 2 saatte sonuç veren tanı kiti geliyor

Japon teknoloji şirketi Fujifilm, corona virüsünü 2 saat içerisinde test eden yeni bir test kiti geliştirildiğini duyurdu. Fujifilm’in alt markası Wako Pure Chemical Corp tarafından geliştirilen test kitinin 15 Nisan’da satışa çıkacağı açıklandı.

Geliştirilen yeni test kitinin hali hazırda kullanılan PCR tipi test sisteminden daha hızlı bir şekilde sonuç vereceği açıklandı. Fujifilm yeni test kitine SARS-CoV-2 RT-qPCR ismini verdiğini duyurdu. Geleneksel PCR testleri genelde 4 ile 6 saat içerisinde sonuçları verirken, şirket geliştirilen testin 2 saat içerisinde sonuç verdiğini duyurdu.

Fujifilm’in Avigan isimli grip ilacı, Çin’de test ediliyordu.

Çin Corona Grip Teknoloji
Son güncelleme: 09:37 03.04.2020
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