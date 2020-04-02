Corona virüsünde son durum: ABD’de “İtalya oluyoruz” korkusu: Vaka 1 milyona çıkıyor

Corona virüsü salgını devam ederken, enfeksiyon ve ölüm oranları da artıyor… Güncel resmi rakamlara göre dünya çapında corona virüsü vaka sayısı 1 milyona yaklaşırken, ölüm sayısı da 47 bini aştı.

Resmi verilere göre 936 bini aşkın insanda corona virüsü tespit edilirken, ölüm sayısı da 47 bine ulaştı. 215 bin vakayla corona virüsünün merkez üssü haline gelen ABD’de resmi verilere göre ölüm sayısı da 5110’a çıktı. ABD’nin arkasından vaka sayısına bağlı olarak İtalya gelirken, İtalya’da toplam ölüm sayısı 13.155.

Bu oranla corona virüsü salgınının en çok etkilediği ülke olan İtalya’yı ise bir diğer Avrupa ülkesi İspanya takip ediyor. 104 bini aşkın corona virüsü vakasının olduğu ülkede 9387 kişi de yaşamını yitirdi. İspanya’nın arkasından ise Çin geliyor… Son dönemde resmi rakamlara göre vaka sayısında gözle görülür bir azalmanın olduğu Çin’de toplam vaka sayısı 81.554 ve toplam ölüm sayısı da 3312.

TÜRKİYE’DE İLK KEZ İLLER AÇIKLANDI

Corona virüsü ile ilgili güncel verileri ve bilgileri Sağlık Bakanı Koca paylaştı. Dün akşam yapılan basın toplantısında Bakan Koca, “Ben bugünkü verileri de sizlere açıklamak istiyorum. Son 24 saatte 14 bin 396 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 2 bin 148. Hayatını kaybeden sayısı 63. Ve 363 hastamızın da iyileştiğini ayrıca söylemek istiyorum. Bazı veriler endişe verici olarak algılanmalı. Tespitlerle virüsü taşıyan hastaları izole ediyoruz, toplumu koruyoruz” dedi.



Koca'nın bu açıklamasının ardından Türkiye'deki can kaybı sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a ulaşmış oldu.

Öte yandan dün yapılan toplantıda ilk kez corona virüsünün Türkiye’deki yayılımı da kamuoyu ile paylaşıldı. İstanbul'daki vaka sayısı 8 bin 852, yüzde 60'lara yakın. 853 vaka İzmir, 752 vaka Ankara, 410 vaka ise Kocaeli’de olduğu açıklandı.

Bakan Koca, “Toplam 39 ilimizde can kaybımız var. 42 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşımız yok. Burada ağırlıklı olarak İstanbul, devamında İzmir, Kocaeli, Ankara, Konya, Balıkesir, Zonguldak, Adana. Hayatını kaybeden kişilerin yüzde 79,5'i 60 yaş üstü. Yoğun bakımda olanların yüzde 74,7'si 60 yaşın üzerinde. Ayrıca risk grubunu hep söylüyoruz, kronik hastalığı olanlar için hipertansiyonu örnek olarak gösteriyorum” açıklamasını yaptı.

PENCE: “DURUMUMUZU İTALYA İLE KIYASLAYABİLİRİZ”

Corona virüsüne müdahale etmekte geç kalan ve salgın ile ilk açıklamalarında hastalığı kabullenmeyen ABD Başkanı Donald Trump’ın yardımcısı Mike Pence dün flaş bir açıklama yaptı. Salgının ilk duyulduğu günlerde ABD Başkanı Donald Trump, “Büyütecek bir şey yok, havalar ısınınca geçer” açıklamasını yapmıştı.

ABD’de yayın yapan haber kanalı CNN’e konuşan Mike Pence, ülkenin durumunu İtalya ile kıyasladı. ABD Başkan Yardımcısı Pence, “ABD’deki salgın bu noktada en iyi İtalya’daki durum ile kıyaslanabilir” dedi.

ÇİN’DE KEDİ KÖPEK YEMEK YASAKLANDI

Reuters’ın duyurduğu haberde Çin’in Şenzen kentinde kedi ve köpek tüketmeye yasak getirildiği belirtildi. Corona virüsüyle mücadele kapsamında bu kararın alındığı duyuruldu.

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Corona virüsü salgını sonrasında ülke genelinde hastalığın bu tür beslenme alışkanlığından ortaya çıktığı belirtilmişti. Wuhan’daki ilk corona virüsü hastalarının yılan, yarasa ve pangolin gibi hayvanların alınıp satıldığı ve tüketildiği pazarlara yakın yerlerde görüldüğü belirtilmişti. Çin’in güneyindeki bir teknoloji merkezi olarak bilinen Şenzen’deki bu yasağın 1 Mayıs itibariyle uygulanacağı açıklandı.

İSRAİL SAĞLIK BAKANINDA CORONA ÇIKTI

İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman ve eşinde corona virüsü tespit edildi… İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun müttefiki olarak siyaset sahnesinde tanınan Litzman ve eşinin tecrit altına alındığı açıklandı.

Litzman corona virüsü ile ilgili düzenlenen toplantılarda sık sık kamera karşısına geçiyor ve Netanyahu’nun yanında yer alıyordu.

ALMANYA’DA SAYI ARTIYOR

Corona virüsüne karşı zamanında ve doğru hamleler yaparak vaka ve ölüm hızını yavaşlatan Almanya’dan güncel veriler geldi… Almanya’da salgın hastalıklarla mücadele eden Robert Koch Enstitüsü, ülke genelinde vaka sayısının 6156 artarak 73.522’ye ulaştığını duyurdu.

Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada corona virüsüne bağlı ölüm sayısının da 140 artarak 872’ye çıktığı belirtildi.

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FİLİPİNLER: SOKAĞA ÇIKINI VURUN

Filipinler’in aykırı lideri Rodrigo Duterte yine tartışma yaratan bir açıklama yaptı… Geçmişte kadına şiddeti öven ve kameralar karşısında çok ağır hakaretlerde bulunan Duterte, karantinadan kaçmaya çalışanların vurulması emrini verdi.

POLONYA: NİSAN AYINDA TAVAN YAPACAK

Toplam 2554 corona virüsü vakası tespit edilen 43 kişinin de yaşamını yitiridği 38 milyon nüfuslu Polonya’dan iç karartan bir açıklama geldi.

Polonya hükümeti sözcüsü Piotr Muller devlet radyosuna açıklamalarda bulundu. Muller, “Corona virüsünün Nisan ayında tavan yapmasını bekliyoruz” dedi.