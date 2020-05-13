Corona virüsünde son durum: Almanya’dan flaş sınır açıklaması

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasındaki seyahatin 15 Haziran’da başlayabileceğinin sinyalini verdi.

Başkent Berlin’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Seehofer, Almanya’nın Fransa, Avusturya ve İsviçre’yle karşılıklı olarak sınırların açılması üzerine anlaştığını söylerken, “Amacımız 15 Haziran’da yasakların tamamen sona ermesi” dedi. Almanya’da bugün Bavyera eyaleti, Avusturya ile olan 5 sınırı açmıştı.

Öte yandan corona virüsünün yayılmasını yavaşlatmak adına Almanya, cumartesi günü sınırdaki yasak ve engelleri gevşeteceğini duyurmuştu.