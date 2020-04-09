Corona virüsünde son durum: Avrupa bu ay normale dönüyor

Corona virüsü salgınının sarstığı Avrupa'da, birçok ülke normalleşme için tarih vermeye başladı. AB üyesi ülkelerden farklı bir strateji izleyen ve “toplu halde virüs kaparak” kurtulacağını düşünen İngiltere hariç birçok ülke normalleşme sürecinin detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Washington Üniversitesi IHME Enstitüsü, sadece İngiltere'de 66.000 kişinin corona virüsünden ölebileceğini açıkladı. Enstitü tüm Avrupa'da ölü sayısını ise 151.680 olarak tahmin ediyor.

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Ancak bir çok Avrupa ülkesinde corona testi pozitif çıkanların sayısı hızla düşüyor. Her ne kadar yaşlı ölümleri devam etse de, birçok ülke normalleşme için adımları atmaya başladı. İşte aşama aşama corona önlemlerini kaldıracak ülkeler…

ALMANYA: PASKALYADAN SONRA

110 binden fazla corona pozitif vakanın tespit edildiği Almanya'da 2300 kişi can verdi. Bunların yaş ortalamaları 80. Yeni vaka sayısı düşüyor, iyileşenlerin sayısı hızla artıyor. Yaklaşık bir aydır, sosyal mesafe kuralı uygulayan, marketler, benzinciler, matbaalar, fabrikalar ve büfeler dışında her yeri kapatan Almanya, paskalyadan sonra önlemleri gevşetecek. Bazı okullar açılabilecek. Sağlık Bakanı Jens Spahn, “Hayat, önümüzdeki haftadan sonra yavaş yavaş normalleşecek. Futbol maçları ve kalabalık toplantılar için henüz erken” dedi.

İSVİÇRE: 26 NİSAN'DA BAŞLIYOR

İsviçre Meclisi, şu ana dek 22800 vakanın görüldüğü, 710 kişinin öldüğü ülkede önlemlerin 26 Nisan'dan başlayarak azaltılmasına karar verdi. 26 Nisan'dan sonra adım adım önlemler gevşetilecek. Önümüzdeki hafta, hangi kuralların kaldırılacağı açıklanacak. Önlemler gevşetilse de bazı alanlarda maske kullanımı şart olacak. Ülkede krize giren hava yolları ve küçük işletmelere yardım tartışılıyor.

FRANSA: MACRON AÇIKLAYACAK

Corona virüsünün İtalya, İspanya ve İngiltere gibi en sert vurduğu ülkelerden biri olan Fransa'da, önlemlerin yumuşatılma kararı Pazartesi günü açıklanacak. Fransa lideri Macron, diğer AB üyesi ülkelerle görüştükten sonra açıklama yapacak. Ülkenin bazı yerlerde gece 20.00'den sonra, bazı yerlerde 22.00- 05.00 arası sokağa çıkmak yasak. Yasak, insansız hava araçlarıyla kontrol ediliyor.

İNGİLTERE: FELAKET OLABİLİR

Şu ana dek 62.000 kişinin corona pozitif olduğu, 7200 kişinin can verdiği ülkede kaos hakim. Başbakan Boris Johnson, uzun süre mücadele ettiği corona virüsü tedavisine devam ediyor. “Kitlesel halde virüsü alıp, sürü bağışıklığı kazanma” stratejisi ülkeyi felakete sürükledi. Washington Üniversitesi, Ada‘da ölü sayısının 66.000'i bulacağını hesaplıyor. Normalleşme için tarih yok.

AVUSTURYA: SALI GÜNÜ CANLANIYOR

Yaklaşık 13.000 corona pozitif ve 280 ölümün olduğu ülkede, normalleşme adımları atılıyor. 14 Nisan'dan sonra küçük iş yerleri, dükkanlar, inşaat malzemeleri ve içecek satan yerler açılacak. 1 Mayıs'tan sonra mağazalar, alışveriş merkezleri, kuaförler açılıyor. 13 Mayıs'tan sonra toplu taşıma araçlarında maske mecburiyeti var. Otel ve restoranlar 15 Mayıs'tan sonra kapılarını açacak. Her türlü büyük toplantıya haziran sonunda izin veriliyor.

BELÇİKA: 19 NİSAN'DA TAMAM

Belçika da virüsten çok etkilendi ve şu ana kadar 2240 ölüm gerçekleşti. Başbakan Sophie Wilmes, kısıtlamaların 19 Nisan'a kadar süreceğini açıkladı. Hükümet, 3 Mayıs'a kadar önlemleri uzatabilecek. Tüm okulların ne zaman açılacağına ilişkin bir karar çıkmadı. Belçika, “İnsanlara artık bir perspektif sunmak lazım” diyor.

HOLLANDA: 28 NİSAN'DA AÇIYORUZ

Yaklaşık 21.000 vaka ve 2250 ölümün görüldüğü Hollanda'da, 15 Mart'ta başlayan sıkı önlemler, 28 Nisan'dan itibaren normalleşmeye başlıyor. Bu tarihe kadar restoranlar, cafeler, müzeler, kuaförler kapalı kalacak. Büyük toplantılar salonları, eğlence yerleri 1 Haziran'dan sonra açılacak. Almanya- Hollanda sınırı ise hep açık tutulacak.



Diyanet: Risk grubundaki Avrupalı Türkler oruç tutmasın

Avrupa’da Corona, İngiltere dışında hızını kaybederken Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nden (DİTİB) 24 Nisan’da başlayacak Ramazan ayı nedeniyle bir açıklama geldi.

Alman Haber Ajansı DPA'ya konuşan DİTİB Genel Sekreteri Abdurrahman Atasoy, “Sağlık her şeyin üzerindedir. Biz bu yıl herkese sağlıklarına daha dikkat etmelerini öğütlüyoruz. Özellikle sağlık açısından risk grubunda olanların oruç tutmamalarını öneriyoruz” dedi.

Avrupa çapında “Patates Kızartması” krizi çıktı

Başta Almanya olmak üzere Fransa, Hollanda ve Belçika'da, kızartmalık ve cipslerde kullanılacak patatesler elde kaldı. Çok sayıda çiftçi, sadece bu amaçla yetiştirilen ve piyasaya verilemeyen ürünleri ne yapacağını kara kara düşünüyor.

Restoranlar, kantinler, cafeler ve barlar kapandığı için sadece Almanya'da 200 bin ton kızartmalık patates çürümek üzere. Fransa, Hollanda ve Belçika'dan da patates üreticileri isyan ediyor. Dört ülkede toplam 1 milyon ton patatesin ne olacağı bilinmiyor, çiftçi zararının 130 milyon Euro'yu aştığı belirtiliyor.