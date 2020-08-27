Corona virüsünde en acı fotoğraf: Bir günde 75 bin Covid-19 tespit edildi

Corona virüsü salgınında küresel ölçekte vaka sayısı 24 milyonu geçerken dünyanın farklı noktalarından kritik gelişme ve açıklamalar geldi…

REKOR SEVİYEYE ÇIKTI

Dünyanın en kalabalık ikinci nüfusuna sahip olan Hindistan’da çarşamba günü 75.760 corona virüsü vakası tespit edildiği duyuruldu. Hindistan Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada bu sayının pandeminin başladığı günden beri en yüksek sayı olduğu belirtildi.

Ülkede son artış ile birlikte toplam Covid-19 vaka sayısı 3.31 milyona ulaşırken, bunların 2.5 milyonunun sağlığına kavuştuğu ve 725 binden fazla aktif vakanın olduğu belirtildi. Hindistan Sağlık Bakanlığı, düşük semptom gösteren ve 10 gün boyunca belirti göstermeyenleri aktif vaka olarak kayıtlara geçmiyor

Resmi verilere göre Hindistan’da Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 60.472’ye çıktı.

FRANSA’DAN AŞI MÜJDESİ

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, corona virüsü aşısının 2020’nin sonunda ya da 2021’in başında kullanıma hazır hale gelebileceğini söyledi. Fransız Başbakan Jean Castex de hükümetin Covid-19 vaka sayısının arttığını ve Paris bölgesinde ve gençler arasında vaka sayısının büyük bir sıçrama yaptığını duyurdu.

ABD’DE 44 BİNDEN FAZLA VAKA

Corona virüsü salgınının merkez üssü haline gelen ABD’de son 24 saat içerisinde 44 binden fazla vaka tespit edildi. Ülke genelinde son 1 gün içerisinde Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 1.222 olarak kayıtlara geçti.

Güncel verilerle birlikte ABD’de toplam vaka sayısı 5.8 milyonu geçerken, Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 179.708 olarak duyuruldu.

7 MART’TAN BERİ EN YÜKSEK SEVİYEDE

Corona virüsü salgınına en sıkı müdahale eden ülkelerden biri olan fakat ikinci bir dalgayla karşı karşıya kalan Güney Kore’de 7 Mart’tan beri en yüksek günlük vaka sayısı açıklandı.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin verilerine göre ülkede son 24 saat içerisinde 441 yeni vaka tespit edildi. Bu vakalardan 434’ünün yerel kaynaklardan bulaştığı belirtildi. Bu vakalardan 313’ünün Seul’de tespit edildiği açıklandı.

TÜRKİYE’DE 1300’LERE GERİLEDİ

Türkiye’de corona virüsü kaynaklı yeni vaka sayısı önceki gün 1.500’ü aşarak Haziran ortasından bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra dün 1.313’e indi. 20 kişi ise hayatını kaybetti.

Bir süredir artış eğilimi gösteren corona virüsü yeni vaka sayısı 1.000’in üzerinde seyretmeye devam etti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de toplam vaka sayısı 262.507’ye ulaşırken, hayatını kaybedenlerin toplam sayısı da 6.183’e yükseldi.

Ağır hasta sayısı 841 olurken zatürre oranı %7.4 olarak gerçekleşti. Dünkü test sayısı 100.109 olurken 1.002 kişi iyileşti.