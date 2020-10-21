Corona virüsünde son durum: İsviçre’de 1 günde iki kat arttı

Milyarlarca insana korku salan corona virüsü salgını birçok bölgede havaların soğuması ile birlikte korkutucu boyutlara geldi… Corona virüsü salgını sebebiyle dünya çapında toplam vaka sayısı 41 milyona ulaşırken bu hastalık sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 1.1 milyonu geçti. Vaka sayısı başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok bölgede tekrar artışa geçerken, birçok ülkede açıklanan sayılar salgının başladığı günlere geri dönüş sinyali verdi.

İRAN: ŞUBAT AYINA GERİ DÖNDÜ

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen Orta Doğu ülkelerinden biri olan İran’da sağlık bakanlığı güncel verileri kamuoyu ile paylaştı… İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkede 5.616 yeni vaka tespit edildiğini açıklarken bu sayı salgının tavan yaptığı Şubat ayından beri en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

İran’da toplam vaka sayısı 545.286’ya çıkarken, ülkede son 24 saat içerisinde 312 insanın yaşamını yitirdiği belirtildi. İran’da salgının başladığı günden beri 31.346 insan yaşamını yitirdi.

İSVİÇRE’DE İKİ KATINA ÇIKTI

Corona virüsü salgınının ilk dalgasında sıkı önlemler ve sokağa çıkma yasakları ile diğer Avrupa ülkelerine oranla daha sakin geçiren İsviçre’de vaka sayısı her geçen gün artıyor… Bugün açıklanan resmi verilere ülkede son 24 saat içinde 5.596 insanda corona virüsü tespit edildi. Bu sayı salı günü açıklanan 3.008 vakanın neredeyse iki katı olarak kayıtlara geçti. Güncellenen verilere göre İsviçre ve Liechtenstein’da corona virüsü vaka sayısı 91.763 ve Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı da 1.856.

Corona virüsü salgınından son haftalarda en çok etkilenen AB ülkelerinden biri olan Polonya’dan korkutan bir uyarı geldi… Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, “Yaptığımız araştırmalara göre yeni vakaların yüzde 20 ile 30’u hastaneye kaldırılabilir. Bu da hastanelerde günlük 2.000 ile 3.000 yeni hastaya bakmamız anlamına gelebilir” dedi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, hükümetin 13.000 yeni yataklık alan yaratacağı ve geçici hastaneler kurmayı planladığını yazdı. Son 3 hafta içerisidne vaka sayısının iki katına çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 200 bini geçti. Polonya’da bugün 10.040 insanda corona virüsü tespit edildi.

ÇEKYA’DA KASIM AYINDA HASTANELER DOLACAK

Çekya’da corona virüsü kabusu daha da korkutucu bir hale bürünüyor… Çekya hükümeti son haftalarda vaka ve ölüm sayısının artmasıyla birlikte yeni kısıtlama ve yasakları açıkladı. Corona virüsü salgınının yayılmasını engellemek için ülke içinde seyahat yasakları getirildi. Alınan kararlarla birlikte zorunlu olmayan seyahatlere yasak getirildi.

Çekya Sağlık Bakanı Roman Prymula da Çekya sağlık sisteminin durma noktasına yaklaştığını söyledi. Prymula, yakında sağlık sisteminin limitlerinin son noktasına geleceğini ve hastanelerdeki yatak sıkıntısının Kasım ayında başlayabileceğini dile getirdi.

Çekya’da dün 11.984 yeni vaka açıklanmıştı. Bu sayı ülke tarihindeki en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

EVDE PARTİ YAPANA HAPİS CEZASI



İrlanda hükümeti corona virüsü salgınının önüne geçmek için sıkı önlemler almaya karar verdi… Alınan karar doğrultusunda yarından itibaren evinde parti yapan ve sosyal mesafeyi dikkate almayanlara 1000 euroya kadar para cezası veya 1 ay hapis cezası verilebilecek.

İrlanda Adalet Bakanı Helen McEntee, “Birçok insan virüsün bulaşmasını sağlayacak şekilde hareket ediyor. Dolayısıyla yeni önlemlere ihtiyaç var” dedi. Yetkililer kamuya açık alanda maske takmayan ve evlerinin 5 kilometre uzağına gidenlere de para cezası kesmenin de gündemde olduğunu duyurdu.