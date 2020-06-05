Corona virüsünde son durum: Korkunç günde İtalya’yı geride bıraktılar

Çin’de ortaya çıktıktan sonra Asya, Orta Doğu ve Avrupa’yı etkisini altına alan ve daha sonra Amerika kıtasına sıçrayan corona virüsü paniği sürüyor…

Corona virüsü salgınına zamanında müdahale etmemekle suçlanan ve daha önce, “Kötü bir ekonomi salgından daha tehlikelidir” diyen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun ülkesi Brezilya’da dün 1473 insanın yaşamını yitirdiği açıklandı. Güncel verilerle birlikte Brezilya, corona virüsü salgınına bağlı sebeplerle yaşamını yitiren insanların en çok olduğu üçüncü ülke haline geldi.

SADECE BİRLEŞİK KRALLIK VE ABD VAR

Birkaç ay önce Türkiye ile neredeyse aynı seviyede vaka ve ölüm sayısına sahip olan Brezilya’nın kısa sürede bu denli korkunç bir sıçrama yapması uluslararası kamuoyunun gündemine düştü.

Brezilya’da güncel verilerle birlikte 34.039 insanın corona virüsüne bağlı sebeplerle öldüğü açıklandı. Öte yandan yapılan açıklamalarda toplam vaka sayısının 615.000’i de geçtiği belirtildi. Brezilya corona virüsüne bağlı sebeplerle en çok ölümün tespit edildiği üçüncü ülke olurken önünde Birleşik Krallık ve ABD yer alıyor.

Benzer şekilde Brezilya toplam vaka sayısı bazında da 1.9 milyonu aşkın toplam vakanın olduğu ABD’nin ardından ikinci sırada geliyor.

MEKSİKA’DA DA PANİK ARTIYOR

Meksika’da da Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor… Sağlık Bakanlığı, dün Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısının 816 arttığını açıkladı. Önceki gün 1092 insanın yaşamını yitirdiği belirtilirken yetkililer, 1033 insanın da Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirme ihtimali olduğunu duyurdu. Bu 1033 insan ile ilgili doğrulama gelmesi beklendi.

Meksika’da günlük corona virüsü vaka sayısının 4.442 olarak kayıtlara geçtiği de açıklandı. Sağlık Bakanı Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell, “Covid-19’a bağlı ölümler 17 Mayıs’ta arttı. Covid-19’a bağlı ölümlerin bu hafta artmasının sebebi Mayıs ayındaki verilere tam ulaşamamız” dedi.