Corona virüsünde son durum: Ölü sayısı 150 bini aştı! DSÖ’den kritik uyarı

Aylardır dünyanın konuştuğu tek gündem olan corona virüsü din, dil, ırk fark etmeksizin can almayı sürdürüyor. Salgında kritik bir eşik daha geride bırakılırken, Worldometers’ın verilerine göre 2.2 milyon insana bulaşan virüs nedeniyle 154 bin kişi hayatını kaybetti.

Corona virüsü salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de ölü sayısı 37 bini geçti. ABD'nin ardından en çok ölümler sırasıyla 20 bin barajını aşan İtalya ve İspanya ile 18 bin kişinin hayatını kaybettiği Fransa’da kayıtlara geçti.

Türkiye'de ise dün paylaşılan son resmi rakamlara göre corona virüsü nedeniyle bugüne kadar 1769 kişi öldü, 78 bin 546 kişiye tanı koyuldu.

TRUMP: YANINA BİLE YAKLAŞAMAZ

Çin’in salgının başından bu yana şeffaf olmadığı yönünde iddialarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, görüşünü savunmaya devam etti.

Açıklamaları üzerine Wuhan’daki ölü sayısının güncellenerek yüzde 50 artmasına Twitter’dan değinen Trump, “Çin, ‘Görünmez Düşman'dan kaynaklanan ölümlerin sayısını iki katına çıkaran bir açıklamada bulundu. Aslında ölümler bundan çok daha yüksek ve ABD'den de çok yüksek. ABD, Çin'in yanına bile yaklaşamaz” ifadelerini kullandı.

NORMALE DÖNÜŞ PLANI

Trump, corona virüsü salgını nedeniyle duran ekonomik faaliyetlerin yeniden başlatılması için eyalet valilerince izlenebilecek sürece dair planını da açıkladı. Trump’ın önce valilerle paylaştığı, daha sonra da basın toplantısıyla halka açıkladığı tavsiye niteliğindeki plan, eyaletlerde ekonomilerin üç aşamalı olarak yeniden faaliyete geçirilmesini öngörüyor.

Esnek yapıdaki plana göre, ilk aşamada yoğun test imkanının olduğu ve 14 günlük süre içinde vaka sayısında azalma eğiliminin görüldüğü eyaletlerde faaliyetler kısmi olarak yeniden başlayabilecek.

DSÖ: ANTİKOR YÜZDESİ DÜŞÜK

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) corona virüsü tedavisi ile ilgili uyarı niteliğinde bir açıklamada bulundu. DSÖ adına konuşan Mike Ryan, iyileşen hastalarının kanlarında ürettikleri antikorların corona virüsüne karşı koruyup korumadığına ilişkin kesin bir fikirleri olmadığını belirtti.

Ryan, bir süre sonra corona virüsüne karşı sürü bağışıklığı kazanılıp kazanılamayacağı yönündeki sorulara verdiği yanıtta, “Şu anda bize gelen pek çok ön bilgi, nüfusun oldukça düşük bir yüzdesinin antikor ürettiğini düşündürüyor. Toplumun büyük kesimindeki beklenti sürü bağışıklığının kazanılması yönünde olabilir ancak genel kanıtlar bunun aksini gösteriyor yani bu devletlerin salgın sorununu çözmeyebilir” dedi.

ALMANYA’DA 4 GÜN ÜST ÜSTE ARTIŞ

Corona virüsüyle mücadelesi örnek gösterilen ülkelerden Almanya’da, yeni görülen vakalarda üst üste 4 gündür artış yaşanıyor. Robert Koch Enstitüsü, ülkedeki son verileri açıkladı. Buna göre son 24 saatte 3 bin 609 yeni tanı konulurken toplam vaka 137 bin 439’a yükseldi. Toplam can kaybı da 242 artarak 4 bin 110’a ulaştı.

KANADA’DA UÇUŞLARDA YENİ UYGULAMA



Kanada’da havayolunu tercih eden yolcularla ilgili flaş bir karar alındı. Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, uçak yolculukları sırasında tüm yolcuların maske takması zorunluluğu getirildi. Ülkenin en büyük havayolu şirketi Air Canada, söz konusu önlemi tavsiye olarak duyursa da, alınan karar bunu resmileştirmiş oldu.

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