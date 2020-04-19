Son dakika… Corona virüsünde son durum: Ölüm sayısı 160 bini geçti

Corona virüsünde vaka sayısı 2.3 milyonu geçerken güncel verilerle birlikte ölüm sayısında da korkutan bir seviyeye gelindi… Resmi verilere göre dünya çapında corona virüsüne bağlı ölüm sayısı 160 bin seviyesini geçti.

Yapılan açıklamalarda ve paylaşılan resmi verilerde corona virüsünden en çok insanın öldüğü ülkelerin başında ABD geliyor… ABD’de 38 bin 903 insan yaşamını yitirirken, ABD’yi İtalya 23 bin 227 ölüm ile takip ediyor.

Corona virüsünün en çok etkilediği ikinci Avrupa ülkesi olan İspanya’da ölüm sayısı 20 bin 639 olarak kayıtlara geçerken, Fransa’da 19 bin 349 ve Birleşik Krallık’ta da 15 bin 498 insan yaşamını yitirdi. Avrupa’da corona virüsünden ölenlerin sayısının 100 bine ulaştığı kaydedildi.

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TÜRKİYE VAKADA İRAN’I GEÇTİ

Dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Türkiye’deki güncel vaka ve ölüm sayıları da kamuoyu ile paylaşıldı. Corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıklayan Sağlık Bakanı Koca, bir gün içinde 40 bin 520 kişiye daha test uygulandığını duyurdu. Verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte vaka sayısı da 3 bin 783 artarak 82 bin 329 oldu.

Yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde 121 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken ülke genelindeki toplam ölüm sayısının 1890’a çıktığı belirtildi.

İyileşen hasta sayısı ise bin 822 olarak gerçekleşerek, toplamda 10 bin 453 oldu. Yoğun bakımda hasta sayısı bin 894 olurken, entübe edilen hasta sayısı bin 54 olarak kayıtlara geçti.

Vaka sayısı 82 bin 329'a yükselmesiyle birlikte, Türkiye'de enfekte olan kişi sayısı İran'ı geçti. Worldometers verilerine göre, İran'da bugüne kadar corona virüsü salgını nedeniyle, 5 bin 31 kişi hayatını kaybetti, 80 bin 868 kişi karantina altına alındı.

İngiliz The Guardian gazetesi, “Türkiye, vaka sayısında İran’ı geçerek Orta Doğu’daki en yüksek vakanın olduğu ülke oldu. Türkiye, 82 bin 329 vaka ile ilk kez İran’ı geçerek Orta Doğu’daki en yüksek oranı açıkladı” yorumunu yaptı.

ÇİN EN DÜŞÜK VERİYİ AÇIKLADI

Öte yandan son günlerde resmi verileri uluslararası kamuoyu tarafından tartışılan Çin’den yeni veriler geldi… Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, 17 Mart’tan beri en düşük vaka artışının olduğunu duyurdu. Çinli yetkililer son 24 saat içerisinde kimsenin ölmediğini açıkladı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, 16 yeni vakanın raporlara geçtiğini açıkladı. Resmi verilere göre göre Çin’de 82 bin 735 vaka görülürken toplam 4 bin 632 insan yaşamını yitirdi. Dün tespit edilen 16 yeni vakanın 9’unun yurt dışı kaynaklı olduğu belirtilirken, 6 vakanın da Çin ile Rusya sınırındaki Heilongjiang bölgesinden geldiği belirtildi.

TEK HANELİ VAKA SAYISI

Güney Kore, bugün yaptıkları resmi açıklamada son 24 saat içerisinde ülkedeki corona virüsü vaka sayısının 8 olduğunu duyurdu. Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son 2 ay içerisindeki en düşük vaka sayısının tespit edildiği belirtildi.

Son 2 aydır çift haneli artışın yaşandığı belirtilirken ülke genelinde vaka sayısı 10 bin 661’e çıkarken ölüm sayısının ise 234 olduğu belirtildi.