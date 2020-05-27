Corona virüsünde son durum: Ölüm sayısı 350 bini geçti

2019 yılının Aralık ayında Çin’de ortaya çıktıktan sonra küresel bir paniğe sebep olan corona virüsü salgınının etkisi yön değiştirirken korkutucu açıklamalar da peş peşe geliyor…

Johns Hopkins Üniversitesi’nin güncel verilerine göre dünya çapında corona virüsünden yaşamını yitirenlerin sayısı 350 bin seviyesini geçti. Güncel verilere göre dünya çapında Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 352 bin 475 olarak kayıtlara geçti.

En çok vaka ve ölümün görüldüğü ABD, salgından en çok etkilenen ülke olarak dikkat çekerken, salgın krizini iyi yönetememekle suçlanan İngiliz başbakan Boris Johnson’ın ülkesi de ölüm sayısı bazında ikinci sırada yer aldı.

AIDS’TEN SONRA İKİNCİ SIRADA

Corona virüsü 1980’lerde ortaya çıkan AIDS/HIV’den sonra en ölümcül hastalık olarak tarihe geçti. 1980’lerde tespit edilen AIDS/HIV’den yaklaşık 25-35 milyon insanın öldüğü tahmin edilirken corona virüsü, hastalıktan yaşamını yitirenlerin sayısı bazında ikinci sıradaki yerini maalesef sağlamlaştırdı.

2009-2010 yılları arasında dünya üzerinde panik yaratan H1N1 isimli domuz gribi salgınından yaklaşık 200 bin kişi yaşamını yitirmiş, 2014-2016 yılları arasında yayılan Ebola’dan yaşamını yitirenlerin sayısı ise 11 bin olarak açıklanmıştı.