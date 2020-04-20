Corona virüsünde son durum: Türkiye vakada Çin’i geçti

Resmi verilere göre dünya çapında corona virüsü vaka sayısı 2.4 milyonu geçerken, Covid-19’a bağlı sebeplerle ölenlerin sayısı da 165 bini aştı… ABD, dün yapılan açıklama ile corona virüsüne bağlı ölüm sayısının 40 bini geçtiğini açıklarken, enfeksiyon oranının da 760 bin seviyesinde olduğunu açıkladı.

Bu oranlara göre dünya çapındaki ölüm oranlarının neredeyse dörtte biri ABD’de tespit edilirken, dünya çapındaki her 3 vakadan 1’inin de ABD’de olduğu açıklandı.

Dün akşam Sağlık Bakanı Koca, corona virüsü ile ilgili güncel bilgileri ve verileri kamuoyu ile paylaştı. Bakan Koca’nın açıklamasında son 24 saat içerisinde 3 bin 977 yeni vaka tespit edildiği açıklanırken, 127 insanın da yaşamını yitirdiği belirtildi.

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Güncel verilerle birlikte Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı 86 bin 306’ya çıkarken, Covid-19’a bağlı ölüm sayısı da 2 bin 17 oldu. Bakan Koca’nın açıklamalarının ardından corona virüsü ile ilgili sıralamada da bir değişiklik oldu. Hafta sonunda, Orta Doğu’da corona virüsünden en çok etkilenen ülke olan İran’ı vaka sayısında geçen Türkiye, dünkü açıklamaların ardından corona virüsü salgınının başladığı Çin’i geçti.



ÇİN’İN VERİLERİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

Her ne kadar son günlerde ABD başta olmak üzere birçok ülke tarafından verileri “Tartışmalı” olan Çin’de resmi verilere göre 82 bin 747 corona virüsü vakası bulunuyor. Salgının başladığı ve dünyaya yayıldığı Çin’de ölüm sayısı da 4 bin 632 olarak açıklanmıştı. Son haftalarda çift haneli artış göstererek uluslararası kamuoyunu şaşırtan Çin’in bu verileri çok büyük tepki çekiyordu.

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Öyle ki ABD Başkanı Donald Trump ve kurmayları geçen hafta içerisinde Çin’in resmi verilerini inandırıcı bulmadıklarını ve bu konuyla ilgileneceklerini söylemişti. Öyle ki bugün Çin tarafından yapılan resmi açıklamada ülkede son 24 saat içerisinde 12 yeni vaka tespit edildi. Önceki gün 16 yeni vaka tespit edilen ülkede son 3 gündür corona virüsüne bağlı ölüm yaşanmıyor.



Trump’ın eleştirilerinin ardından Çin yönetimi, corona virüsüne bağlı ölüm sayısını neredeyse yüzde 50 artırarak yeni bir tartışmayı da beraberinde getirmişti.

ALMANYA’DA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Corona virüsüne en hızlı müdahale eden Avrupa ülkesi olarak dikkat çeken Almanya’dan corona virüsü ile ilgili güncel açıklama geldi… Salgınla mücadele eden ülkedeki en önemli kuruluş olan Robert Koch Enstitüsü, corona virüsü vaka sayısının 1.775 artarak 141 bin 672’ye çıktığını duyurdu.

Güncel verilere göre ülke çapında corona virüsünde günlük yeni vaka sayısı ikinci günde de düşüş gösterdi.

Robert Koch Enstitüsü, son 24 saat içerisinde 110 insanın yaşamını yitirdiğini açıklarken, toplamda 4 bin 404 insanın da öldüğünü duyurdu.