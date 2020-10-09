Corona virüsünde son durum: Üç ülkede birden rekor kırdı

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ediyor. Worldometers’ın verilerine göre dünya çapında toplam vaka sayısı 36.7 milyon, ölü sayısı ise 1 milyon 67 bin olarak kayıtlara geçti.

En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 833 bin 763 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 217 bin 738’e ulaştığı bildirildi.

12 BİN SINIRINI GEÇTİ



Salgında ikinci dalga korkusunun en çok yaşandığı noktalardan Rusya’da yeni bir rekor daha gerçekleşti. Tüm zamanların en yüksek vaka sayısına ulaşılırken, yetkililer son 24 saatte 12 bin 126 yeni vaka görüldüğünü duyurdu. Rusya’da vaka sayılarında zirve 11 Mayıs’ta 11 bin 656’yla görülmüştü.

Böylelikle corona virüsüne yakalanan toplam kişi sayısı 1 milyon 272 bin 238’e yükseldi. 201 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı 22 bin 257 oldu.

ÇEKYA’DA REKOR ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE

Çekya’da yeni vaka sayılarında rekor artış üçüncü gününe girdi. Son 24 saatte 5 bin 394 kişiye tanı koyuldu. 10 milyonu aşkın nüfusu bulunan ülkede toplam vaka sayısı 100 bin 757’ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı hayatını kaybeden hastaların sayısının ise 869 olduğunu duyurdu.

BULGARİSTAN’IN DA KADERİ AYNI



Bulgaristan da Çekya gibi üç gündür üst üste rekorun görüldüğü ülkelerden biri. Son 24 saatte 516 kişiye tanı koyulmasıyla salgın başından bu yana en yüksek seviye kayıtlara geçti.

Sınır komşumuzdaki toplam vaka sayısı 23 bin 279’a, toplam can kaybı ise 880’e ulaştı. 1063 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü, bunlardan 56’sının yoğun bakımda olduğu bilgisi paylaşıldı.

GÜNEY AMERİKA’DA BİLANÇO ARTIYOR

En fazla vakaya sahip üçüncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 5 milyon 29 bin 539 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 149 bin 34’e ulaştığı bildirildi.

Vaka sayısında beşinci sırada bulunan Kolombiya’da toplam vaka sayısı 886 bin 179’a yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 27 bin 331 olarak rapor edildi. Peru’da vaka sayısı 838 bin 614 olarak açıklanırken hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 98 olduğu duyuruldu.

ASVA VE AVRUPA’DA HIZLI YÜKSELİŞ

Avrupa kıtasında İspanya’da toplam vaka 884 bin 381, virüse bağlı ölü sayısı 32 bin 688 olarak raporlandı. Fransa’da vaka sayısı 671 bin 638’e, ülke genelindeki toplam can kaybı 32 bin 521’e yükseldi.

Asya kıtasında vaka sayısı olarak ikinci olan İran’da can kaybı 27 bin 888’e ulaşırken, vaka sayısı ise 488 bin 236’ya çıktı. Irak’ta corona virüsü teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 394 bin 566’ya ulaşırken, virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 9 bin 683 kişi olarak duyuruldu.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Ağustos ayından beri günlük vaka sayısının 1000'in üzerinde seyrettiği Türkiye'de dün akşam saatlerinde güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı…

Yapılan açıklamada son 24 saatte Türkiye'de 1615 yeni hasta tespit edilirken, toplam hasta sayısının 330 bin 753'e çıktığı açıklandı. Türkiye'de son 24 saat içerisinde 58 kişinin Covid-19'a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği kaydedilirken can kaybı 8 bin 667’ye yükseldi.