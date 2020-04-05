Corona virüsünde son durum: Vaka sayısı 1.2 milyonu geçti

Aralık ayında Çin’in Wuhan kentindeki hayvan pazarından çıktığı düşünülen corona virüsü can almaya devam ediyor… Çin’de binlerce insanı öldürdükten sonra dünyanın geri kalanına sıçrayan corona virüsü resmi veri ve istatistiklere göre 206 ülke ve bölgede görüldü.

Corona virüsü vaka sayısı dünya çapında 1.2 milyon sınırı geçerken, ölüm sayısı da hızla artıyor… Bugün yapılan resmi açıklama ve istatistiklere göre corona virüsüne bağlı ölüm sayısı 64 bini geçti. 1.2 milyon vakanın 311 bini ABD’de tespit edilirken, 126 bin vaka ile İspanya ve 124 bin vaka ile İtalya, corona virüsünün en çok etkilediği ülkeler olarak dikkat çekiyor.

İTALYA’DA SAYI ARTIYOR AMA ORAN AZALIYOR

Corona virüsüne bağlı ölüm sayısının en çok olduğu ülke İtalya’dan umut veren bir açıklama dün gece geldi… Resmi rakamlara göre İtalya’da vaka sayısı son 24 saatte 4.805 artarak 124 bin 632’ye çıktı. Corona virüsüne bağlı ölüm sayısı da 681 artarak 15 bin 362’ye yükseldi.

Corona virüsünden bağlı ölüm sayısı en çok olan İtalya’da günlük vaka sayısının giderek azalması umut verici bir gelişme olarak açıklandı.

TÜRKİYE’DE TOPLAM 501 ÖLÜM

Corona virüsüne bağlı ölüm sayısında 12’nci sırada bulunan Türkiye’de de güncel verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam saatlerinde açıkladı. Yapılan açıklamada, dün 3 bin 13 yeni vaka tespit edildiği duyurulurken, corona virüsüne bağlı 76 ölüm gerçekleştiğini açıkladı.

Güncel verilere göre Türkiye’de vakasayısı 23 bin 934’e çıkarken toplam ölüm sayısı da 501’e yükseldi. Bakan Koca 1311 hastanın yoğun bakımda olduğunu, entübe olan hasta sayısının da 909 olduğunu duyurdu.

Dün akşam yapılan açıklamalarda Türkiye’de iyileşen hasta sayısı da 786’ya yükseldi.

YURT DIŞINDA 156 TÜRK YAŞAMINI YİTİRDİ

Öte yandan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran sosyal medya hesabından yurt dışında yaşamını yitiren Türk vatandaşları ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Kıran, “Bugün itibarıyla Covid-19 sebebiyle yurt dışında maalesef 156 vatandaşımızı kaybettik. Fransa’da 55, Almanya’da 31, Hollanda’da 22, İngiltere’de 16, Belçika’da 14, ABD’de 7, İsveç’te 5, İsviçre’de 3, Avusturya’da 2, Lübnan’da 1 vatandaşımız hayatını kaybetti” dedei.

TRUMP: BİZ OLMASAK DAHA ÇOK KİŞİ ÖLÜRDÜ

ABD Başkanı Donald Trump da bugün yaptığı açıklamada corona virüsü ile ilgili bildiklerini paylaştı… Trump, öncelikle en fazla yardıma ihtiyaç duyan bölgelere odaklanacaklarını belirtirken “Maalesef çok sayıda kişi ölecek. Yaptıklarımız olmasaydı daha çok ölüm olacaktı” ifadelerini kullandı.



Trump ayrıca, “Ülkemizi yeniden açmak istiyoruz, bu durumu aylarca sürdürmek istemiyoruz. Kimse bu kadar bulaşıcı olacağını düşünemezdi” şeklinde konuştu.

TRUMP’TAN SKANDAL İLAÇ AÇIKLAMASI

En fazla corona virüsü vakasının görüldüğü ülke olan ABD’nin başkanı Beyaz Saray’da yaptığı toplantıda skandal bir açıklamaya imza attı… Trump, henüz corona virüsüne etkisi tam bilinmeyen ve yan etkileri konusunda kapsamlı araştırma yapılmayan sıtma ilacının kullanılması tavsiyesinde bulundu.



Henüz bu konu ile başarılı bir araştırma yapılmamasına rağmen Trump ABD’lilere hidroksiklorikin isimli ilacı almaları çağrısında bulundu. Trump, “Ne kaybedersiniz? Ne kaybedersiniz ki? Alın. Ben de alabilirim ama önce doktorlarıma bu konuyu danışmam gerek” ifadesini kullandı.

TAYLAND’DA SAYI ARTIYOR

Tayland Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada ülkede görülen corona virüsü vaka sayısını kamuoyu ile paylaştı… Güneydoğu Asya ülkesi, son 24 saat içerisidne 102 yeni corona virüsü vakasının tespit edildiğini ve 3 ölümün kayıtlara geçtiğini duyurdu.

Son güncel verilere göre Tayland’da vaka sayısı 2169’a çıkarken 23 kişi de yaşamını yitirdi.

MEKSİKA’DAN OBEZİTE YORUMU

Meksika Sağlık Bakanlığı da corona virüsü ile ilgili güncel verileri açıkladı. Meksika Sağlık Bakanı Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell, corona virüsünden yaşamını yitirenlerin sayısının 19 artarak 79’a çıktığını açıkladı. Lopez-Gatell, “202 vaka tespit ettik ve sayı 1890’a çıktı. Ne yazık ki ölenlerin ya kronik rahatsızlığı vardı ya da yaşlıydılar” dedi.

Lopez-Gatell ayrıca sağlıksız beslenmenin ölümlerdeki en büyük faktör olduğunu söyledi. Meksika Sağlık Bakanı Yardımcısı, “Meksika, yıllarca kötü beslenme alışkanlığı ve buna bağlı olarak obezite ve sağlık sorunlarının cezasını ödüyor” dedi.

ÇİN’DE VAKA SAYISI YİNE ARTTI

Salgının başladığı ve son günlerde ölüm ve vaka sayısında resmi rakamlara göre bir düşüşün olduğu Çin’de güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede son 24 saatte 30 yeni corona virüsü vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Önceki güne oranla 19 daha fazla vaka çıktığını açıklayan Çinli yetkililer bu vakalardan 25’inin ülkeye yurt dışındna geldiğini duyurdu. Son güncel verilere göre Çin’de vaka sayısı 81.669’a çıkarken, ölüm sayısı da 3 kişi artarak 3329’a çıktı.

FRANSA’DA ÖLÜ SAYISI 7 BİNİ GEÇTİ

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede ölü sayısı 7 bin 560'a yükseldi. Reuters'ta yer alan habere göre, son 24 saat içinde vaka sayısı da 7 bin 778 artarak 89 bin 953 oldu.

Ülkede iyileşen hasta sayısı ise 15 bin 438 olarak açıklandı.

İNGİLTERE’DE ARTIŞ YÜZDE 20

İngiltere başta olmak üzere Britanya genelinde corona virüsü hızla can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın dün akşamüstü verdiği bilgilere göre ölü sayısı son 24 saatte 708 artarak 4 bin 313’e yükseldi.

Bugüne dek 183 bin kişiye test uygulanırken, toplam vaka sayısı 41 bin 903 olarak kayıtlara geçti. Dünden bugüne ölü sayısındaki artışın oranı ise yüzde 20 oldu.

Öte yandan Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth’in bugün -ulusa sesleniş konuşması yapacağı açıklandı.