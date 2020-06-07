Corona virüsünde umutları azaltan aşı açıklaması

Corona virüsünde vaka sayısı 7 milyon sınırına dayanırken birçok ülkede şirketler Covid-19’u engelleyebilecek ilaç ve aşıyı geliştirmek için bir yarış içerisinde…

Geçen haftalarda Covid-19’un potansiyel aşısı ile ilgili umut verici açıklamalarda bulunan Japonya merkezli Fujifilm bugün yeni bir açıklama yaparak beklentileri suya düşürdü.

Haziran ayı içerisinde aşıda büyük bir atılım beklediklerini daha önce duyuran şirket geliştirdikleri Avigan isimli ilaç ile ilgili klinik testlerin bu ay da devam edeceğini açıkladı. Şirkette çalışan bir kişinin yerel basına yaptığı açıklamada, “Klinik testlerin Temmuz ayında da sürmesi ihtimali mevcut” ifadesi kullanıldı. Testlere katılan gönüllü insan sayısının az olması sebebiyle böyle bir açıklama yapıldığı da belirtildi.

Uluslararası haber ajansı Reuters’ın “son dakika gelişmesi” olarak servis ettiği haberde Mayıs ayının sonundan beri hız kazanan aşı çalışmalarının bu ay içerisinde tamamlanmasının beklendiği açıklandı.

Açıklama yapan ismi açıklanmayan bir yetkili, “Şu an ihtiyacımız olan gönüllülerin yaklaşık yüzde 70’ini toplayabildik. Ve test sonuçları 28 gün sonra geldiği için klinik testlerin Temmuz ayında tamamlanması bekleniyor” dedi.

Fujifilm sözcüsü ise, “Çalışma ağımızı genişletiyoruz ve denemeler için daha fazla tıp merkeziyle çalışmalarımızı sürdürmeye başlıyoruz. Amacımız klinik testleri bir an önce tamamlamak” dedi.

KÜRESEL AŞI YARIŞI SÜRÜYOR

Dünya çapında yaklaşık 400 bin insanın ölümüne sebep olan Covid-19’a karşı çok sayıda ülkede aşı ve ilaç geliştirmek için hummalı çalışmalar sürüyor.

Gilead Sciences Inc isimli şirket remdesivir üzerinde çalışmalarını sürdürürken bazı şirketler de ABD Başkanı Donald Trump’ın tavsiye ettiği sıtma ilacı hidroksiklorokin üzerinde denemelerini yapıyor.