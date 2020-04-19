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Corona virüsünde yeni dönem: Zoom ile evlenmeye izin çıktı

ABD'de corona virüsünün en çok etkilediği bölgelerden olan New York'ta, vali Andrew Cuomo, evliliklerin internet üzerinden web kamera ile yapılabileceğini duyurdu. Cuomo, "Evlilik başvurusunu internet üzerinden yapabilir, nikahınızı Zoom ile kıyabilirsiniz" dedi.

Sozcu.com.tr
08:45 -
Haberler Dünya
Corona virüsünde yeni dönem: Zoom ile evlenmeye izin çıktı

New York Valisi Andrew Cuomo zor günler geçiren bölgede yüzleri gülümseten bir açıklama yaptı. Vali Cuomo, “Artık evlenmek için bir bahane kalmadı. İsteyen vatandaşlar bunu Zoom üzerinden yapabilir” dedi.

Cuomo, evlilik başvurusu, şahitlerin başvurusu ve nikah töreni başvurularının artık internet üzerinden yapılabileceğini söyledi. Video konferansın canlı olması şartı, gelin ile damadın birbirleriyle doğrudan etkileşimde olması, nikah memuru ve şahitlerin de yer alması şartının arandığı kararda, “Önceden kaydedilmiş videolar ve önceden çekilmiş görüntüler kabul edilmeyecektir” denildi.

ABD canlı Corona evlilik internet New York
Son güncelleme: 08:46 19.04.2020
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