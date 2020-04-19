Corona virüsünde yeni dönem: Zoom ile evlenmeye izin çıktı

New York Valisi Andrew Cuomo zor günler geçiren bölgede yüzleri gülümseten bir açıklama yaptı. Vali Cuomo, “Artık evlenmek için bir bahane kalmadı. İsteyen vatandaşlar bunu Zoom üzerinden yapabilir” dedi.

Cuomo, evlilik başvurusu, şahitlerin başvurusu ve nikah töreni başvurularının artık internet üzerinden yapılabileceğini söyledi. Video konferansın canlı olması şartı, gelin ile damadın birbirleriyle doğrudan etkileşimde olması, nikah memuru ve şahitlerin de yer alması şartının arandığı kararda, “Önceden kaydedilmiş videolar ve önceden çekilmiş görüntüler kabul edilmeyecektir” denildi.