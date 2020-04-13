Corona virüsünden korktu, aracının bagajında kilitli kaldı

Almanya’da corona virüsünden korkan bir adamın yaptıkları ülke basınında gündem oldu…

Würzburg’dan Rostock’a gitmek için yola çıkan bir Alman, 600 kilometrelik yolda yoruldu. Uyumak için otoban kenarında birçok tesis olmasına rağmen corona virüsünden çekindiği için aracını bir otoparka çekti ve lüks aracının bagajına girdi.

Bagaja yerleşen Alman’ın üzerine bagaj kapısı otomatikman kapandı ve içeriden de tüm uğraşlara rağmen açılmadı. Aracın içerisinde saatlerce bekleyen Alman, park yerinde arabadan “imdat bağırtılarını” işiten bir grup tarafından polis çağrılmasıyla kurtulabildi. Dört saat boyunca bağırarak yardım isteyen Alman’ı kurtarmak için polis çağıran kişinin bölgede yürüyüş yapan bir Alman kadın olduğu açıklandı. Corona mağduru Alman’ın sabah saat 06.00’da kurtarıldığı ve biraz dinlenip yeniden yola çıktığı belirtildi.