Corona virüsünden korkutan haber! Bir ülkeye daha sıçradı

Çin’in Wuhan kentini ziyaret ettiği belirtilen kadının hastaneye başvurduğunu ve Corona virüsü teşhisi konulmasının ardından karantina altına alındığı ifade edildi.

Reuters’te yer alan habere göre, kadının durumuyla ilgili açıklama yapan bir yetkili, “Şu anda diğer ülkelerdeki çalışmalara bakarak yayılma riskini değerlendiriyoruz” dedi.

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan Corona virüsü nedeniyle Çin’de bugüne kadar 213 kişi hayatını kaybetti, 9 binden fazla kişi karantina altına alındı. En az 25 ülkeye sıçradığı belirtilen virüs, en sonra Rusya, İngiltere, İsveç ve İtalya’da görüldü.

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