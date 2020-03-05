Corona virüsünden sonra Çinlilerin yeni selamlaşma yöntemi gündem oldu

Dünya Sağlık Örgütü görevlileri corona virüsünden kaçınmak için insanların sarılmayı ve tokalaşmayı bırakmaları konusunda uyarılarda bulunduktan sonra yeni selamlaşma yöntemleri tavsiye etti. Uzmanlar el sıkışmak yerine el sallama, el çırpma, dirseklere dokunma gibi yeni selamlar önerirken sosyal medyada paylaşılan video ve fotoğraflar Çinlilerin yeni bir yöntem üzerinde adeta uzmanlaştığını gözler önüne serdi.

Bazı Çinliler Corona virüsünün yayıldığı şehrin adi olan “Wuhan tokalaşması” adlı yeni bir şekilde birbirlerini selamlamaya başladı.

KISA SÜREDE YAYILDI

Yeni selamlaşmayı gösteren bir video kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Çinli bir kişi tarafından çekilen videoda maskeli insanlar el sıkışmak yerine ayaklarını birbirlerine dokunuyorlar. Video kısa sürede 10 binlerce kez izlendi. Uzmanlar insanların corona virüsünden korunmak için ve bulaşma riskini azaltmak için işte, evde ve sokakta iletişim kurma alışkanlıklarını yavaş yavaş değiştirmeleri gerektiğini belirtiyor.