Corona virüsüne drone ile müdahale ediyorlar

Corona virüsünün en önemli belirtisi olan yüksek ateş, Kolombiya’nın başkenti Bogota’da değişik bir yöntem izlenmesine sebep oldu.

Kolombiya polisi, üzerine termal kamera yerleştirilen insansız hava araçlarıyla şehirde havadan devriye gezerek potansiyel hastaları tespit etmeye başladı. Yetkililer yüksek ateşi olan ve corona ihtimali bulunan insanların yanına uzaktan sağlık ekiplerini gönderebiliyor.

SADECE SOKAKTAKİ İNSANLARI TESPİT EDİYOR

İlk denemelerin başkent Bogota’nın kuzeyinde yapıldığını belirten yüzbaşı Jorge Humberto Caceres, “Termal kamera olduğu için gece ya da gündüz fark etmiyor. İnsanların vücut ısısını bize veriyor ve eğer sıkıntılı bir durum varsa ulusal sisteme bildiriyor. Dronelar evlere girmiyor sadece sokaktaki insanların ısısını ölçüyor” ifadesini kullandı.

8 milyon insanın yaşadığı Bogota, ülke genelinde corona virüsü vaka sayısının en çok olduğu şehir.