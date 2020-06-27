Corona virüsüne karşı 6.9 milyar dolar toplandı!

ABD, Almanya, Canada ve Katar gibi ülkelerin yanı sıra Miley Cyrus, Shakira ve Justin Bieber gibi ünlü isimlerin de dahil olduğu uluslararası bağış toplama kampanyasında 6.9 milyar dolar para toplandı.

Avrupa Komisyonu ve Avrupa Yatırım Bankası 5.5 milyar dolarlık yardım sözü verirken, ABD 545 milyon dolar, Almanya 383 milyon euro, Kanada 219 milyon dolar ve Katar 10 milyon dolarlık yardım yapacaklarını bildirdi.

Kampanyaya 40 devletin katıldığı belirtildi.

Toplanılan paranın aşılama çalışmaları, testler ve tedaviler için harcanması bekleniyor.