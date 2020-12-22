Corona virüsüne karşı validen flaş hamle: Evlerde de maske takın

Noel Bayramı ve sonrasındaki tatil döneminde vaka sayısını minimuma indirmek isteyen Japonya’dan yeni bir önlem uyarısı geldi. Japonya’nın başkenti Tokyo’nun valisi ve mevkidaşları pazartesi gecesi bir açıklama yayınladı.

Koike ve mevkidaşları yaşlıların ve kronik hastaların ve onlarla birlikte yaşayanların evlerde maske takması gerektiğini duyurdu. Fukuşima ve Niigata’dan da benzer uyarılar geldi.

Koike, Tokyo’da yaşayanların yeni yıl gecesinde evlerinde kalması gerektiğini söylerken şehirdeki yılbaşı ışıklandırmalarının da her gece erken söndürüldüğünü duyurdu.

Japonya’nın başkentinde geçen hafta günlük 821 vaka açıklanmış ve ülkedeki vaka sayısının en çok olduğu kent olarak kayıtlara geçmişti.