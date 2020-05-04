Corona virüsüne karşı kullanılan Remdesivir’e Avrupa onayı

Covid-19 hastalığına karşı etkili olan Remdesivir'e Avrupa'dan da iki gün içinde onay verileceği belirtildi.

Daha önce Ebola ilacı olarak kullanılan Remdesivir, Almanya, Danimarka ve ABD'de, ağır Corona hastaları üzerinde denenmiş ve başarılı sonuçlar alınmıştı. Almanya'nın Münih, Düsseldorf ve Hamburg Kentleri'ndeki hastanelerden de olumlu sonuçlar çıkmıştı.

MİLYARLARCA DOZ VERİLDİ

Gelişmeler üzerine ABD, acil olarak Kaliforniyalı Gilead Sciences'in ürettiği ilaca onay vermişti.

İsveç TV4 kanalı, Avrupa Birliği'nin de bir kaç gün içerisinde Remdesivir'e izin vereceğini duyurdu.

Televizyon kanalı habere kaynak olarak İsveç Enfeksiyon Hastalıkları ve İlaçları Bölüm Başkanlığı'nı gösterdi. AB üyesi ülkelerin bu gelişmeleri takip eden bölümlerinin olumlu yönde karar aldıkları belirtiliyor.

İlacın testleri bitmediği için, tüm dünyada geniş çaplı kullanımı mümkün olamıyordu. ABD ve AB’nin onayının ardından Dünya Sağlık Örgütü’nün de kısa sürede tüm dünya için “geçici onay” açıklaması bekleniyor.

İLK RESMİ İLAÇ OLACAK

AB'nin kararının ardından Remdesivir'in hastalarda kullanımı için daha fazla üretilmesinin de önü açılacak. Böylece, Covid-19'a karşı ilk resmi ilaç başlamış olacak.

Remdesivir, meyve yarasalarından bulaşan Ebola virüsüne karşı geliştirilmişti. Covid-19 hastalığının da benzer şekilde yarasalardan veya hayvanlardan geçen bir virüsten bulaştığı biliniyor.

Bu ilaç için Çin'in de gizlice ticari kullanım amaçlı “patent başvurusu” yaptığı ortaya çıkmıştı. Ancak ABD'li firmanın patent başvurusunun Çin'den yaklaşık 4 yıl önce yapıldığı belirtiliyor.

Corona'ya karşı bazı sıtma ilaçları da kullanılıyor. Ancak, bunların ağır Corona hastalarında etkili olmadığı açıklanmıştı.