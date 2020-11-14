Corona virüsüne karşı sarılma odası kuruldu

İtalya’nın kuzeyindeki Treviso kentine bağlı Castelfranco Veneto kasabasında yer alan Domenico Sartor Huzurevi, sonbahar ve salgının ikinci dalgasının da etkisiyle sakinleri arasında moral seviyesinin tehlikeli biçimde düştüğünü belirtmesi üzerine bu çözümü buldu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre huzurevi, yaz aylarında açık havada ve mesafeli görüşmeler organize ederken havaların soğumasıyla bu seçeneğin ortadan kalkması üzerine 2 Kasım’da sarılma odasını açtı.

‘Sınırsız duygular’ başlıklı bir proje kapsamında kurulan sarılma odasına, yakınların görüşmesine, birbirine sarılmasına ve el tutuşmasına imkan veren cam ve plastik bölmeler yerleştirildi. Huzurevi sakinlerinin yakınlarıyla bu ortamda sohbet edebilmesi için kulaklıklar da temin edildi.

Sarılma odası projesi, İtalyan basınında ‘sarılmaktan vazgeçmeyen insanlık’, ‘duyguları serbest bırakmak için plastik bir örtü’ gibi ifadelerle yer buldu.

La Repubblica gazetesine konuşan bir huzurevi sakini, yaşadığı bu tecrübeyi ‘duygularla dolu bir kabın kapağının açılması’ şeklinde tanımladı.

“SERAP GİBİYDİ”

Huzurevinde kalan bir kadın da sarılma odasında kızıyla görüştükten sonra TGcom24 haber kanalına yaptığı açıklamada “Haftalardır yalnızca video görüşmesi yapabilirken sonunda kızıma sarılabildim. Çok uzun zamandır bunu yapmayı özlüyordum, serap gibiydi” dedi.