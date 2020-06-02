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Corona virüsüne yakalananları bekleyen kritik tehlike: Hayat boyu sürebilir

İtalyan bilim insanı Prof. Dr. Roberto Pedretti, corona virüsü sürecinde pek dikkat çekilmeyen bir konuda uyarılarda bulundu. Pedretti, hastalığın uzun dönemli etkileri kapsamında kalıcı organ hasarlarına yol açabileceğini belirterek, bu durumun semptom göstermeyen kişiler için de geçerli olabileceğini öne sürdü.

Çeviri: Mert YILMAZ
10:44 -
Haberler Dünya
Corona virüsüne yakalananları bekleyen kritik tehlike: Hayat boyu sürebilir

Dünya genelinde 6 milyonu aşkın insana bulaşan corona virüsünün ortaya çıkışı, tedavisi ve etkilerine yönelik onlarca çalışma yürütülmeye devam ediyor. Uzmanlar salgını bitirmek için ilaç ve aşı kapsamında amansız bir mücadeleye girişirken, İtalyan bilim insanı Prof. Dr. Roberto Pedretti görece daha az konuşulan bir konuya dikkat çekti.

Hastalığa yakalanan kişilerde semptomların bazen hiç görülmediği, bazen de hafif olarak ortaya çıktığı bilinirken, Pavia Bilim Enstitüsü Kardiyoloji Bölüm Başkanı olan Pedretti bu durumla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Virüsün ortaya çıktığı Çin ile Avrupa’daki ilk merkez üssü İtalya’daki verileri inceleyen Pedretti, hastalığın uzun dönemli etkilerinde kalp, akciğer ve diğer organları etkileyebileceğini söyledi.

‘BUZ DAĞININ GÖRÜNEN YÜZÜ’

Pedretti, “Hastanelerde şu an yaşadığımız durum, buz dağının yalnızca görünen yüzü. Ana odağımız hastaları tedavi ederek hayatta tutmak. Ancak hastalığın takip eden süreçte sağlığa etkilerini değerlendirmemiz gerek” ifadelerini kullandı.

Pedretti, hastanelerden taburcu olduktan sonra corona testleri defalarca pozitif çıkan vakalar olduğuna değinirken, hastalığı atlatmasına rağmen aylarca nefes alıp vermekte güçlük çeken ve vücut direncini toparlayamayan kişiler olduğunu belirtti.

‘UZUN SÜRELİ HASAR’

Pedretti, “Bu durum potansiyel olarak uzun süreli akciğer hasarına işaret ediyor. Akciğer kapasitesinin düşmesi, dünya genelinde rehabilitasyon sürecinde sıkıntılara yol açabilir. Hafif belirtilerin devamında gelişecek bu hasarlar, hayat boyu sürecek etkilere neden olabilir” diye konuştu.

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Son güncelleme: 10:56 02.06.2020
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